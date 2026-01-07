Apps
Cuenta DNI lanzó descuentos imperdibles en importantes comercios de la costa atlántica

El beneficio alcanza a las más de diez millones de personas que tienen usuario en Cuenta DNI. Pueden acceder a ahorros exclusivos en marcas emblemáticas y balnearios, además de un beneficio especial en locales adheridos de Full YPF.

Cuenta DNI lanzó descuentos imperdibles en importantes comercios de la costa atlántica
En medio de una temporada de verano austera, desde el Banco Provincia lanzaron nuevos beneficios de temporada para quienes usan Cuenta DNI: 25% de ahorro todos los días, en comercios adheridos de marcas destacadas del verano. El beneficio tiene un tope semanal de $10.000 por semana, por marca.   

Entre las marcas adheridas, hay comercios de diversos rubros gastronómicos. De esta manera, al combinar diferentes consumos el ahorro acumulado puede ser muy considerable.  

Restaurantes: Chichilo, Manolo. 
Alfajores: Amalfi, Guolis, Havanna. 
Confiterías: Atalaya, Centinela, La Fonte de Oro, La Pinocha, SAO Medialunas. 
Heladerías: Al-Pino, Freddo, Luccianos. 
Churrerías: El Topo, Manolo. 
Juegos y entretenimiento: Interlagos, Le Park, Parque Mogotes. 
 

También participan del beneficio diversos balnearios, con las mismas condiciones de descuento y tope de ahorro. 

El Calamar Loco, Chapadmalal.
Guardalavaca, Monte Hermoso. 
Manaos, Villa Gesell. 
Marbella, Mar del Plata. 
Pepe’s, Miramar. 
Mute, Mar del Plata. 
Torreón del Monje, Mar del Plata. 
 

Full YPF: una promo exclusiva para aprovechar los fines de semana 
 
Locales Full YPF adheridos ofrecen 25% de ahorro todos los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. De esta manera, el ahorro en los locales gastronómicos de la empresa de combustibles puede alcanzar los $32.000 mensuales. 

Importante: el beneficio no aplica para la compra de combustibles, sino solo para los productos que se comercializan en los locales Full YPF.
 

