Buenos Aires 7 de enero de 2026 BENEFICIOS

Cuenta DNI lanzó descuentos imperdibles en importantes comercios de la costa atlántica

El beneficio alcanza a las más de diez millones de personas que tienen usuario en Cuenta DNI. Pueden acceder a ahorros exclusivos en marcas emblemáticas y balnearios, además de un beneficio especial en locales adheridos de Full YPF.

