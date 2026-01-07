7 de enero de 2026
LIBERTARIOS BLUE
El reino del revés: massistas reprochan a libertarios acompañar cobro de tasa a los combustibles
El Frente Renovador en Junín criticó a un sector de La Libertad Avanza que apoyó la continuidad de la tasa en ese distrito. “La decisión contradice el discurso nacional de baja de impuestos”, señalan.
El cobro de una tasa a los combustibles sigue provocando enfrentamientos en Junín, distrito gobernado, de manera interina, por Juan Fiorini (PRO), quien reemplaza al senador provincial Pablo Petrecca.
Las disputas escalaron luego de que un sector de La Libertad Avanza, liderado por la concejala Rocío Cayzac, blanqueara un acuerdo con el oficialismo para acompañar en el Concejo Deliberante la propuesta del Ejecutivo.
En tal sentido, desde el Frente Renovador juninense criticaron a los libertarios acuerdistas, señalando que esa postura “contradice el discurso nacional de baja de impuestos” expresada por el presidente Javier Milei y el partido en todo el país.
En una postura diferenciada, la concejala Belén Veronelli, de La Libertad Avanza Oficial, insistió en su rechazo al artículo 38 de la ordenanza municipal, señalando: "Los servicios escenciales como la luz, gas y combustible no son agentes de recaudación municipal. Asi lo ha dicho nuestro Presidente de la Nación. Yo NO negocio con la inmoralidad. Aquellos que me conocen saben que este principio me ha costado feroces internas dentro de LLA, que hasta el día de hoy aún se siguen cuestionando".A la polémica se sumó la La senadora provincial, Valeria Arata volvió a solicitarle al Ejecutivo la eliminación de dicho tributo, considerando que “se trata de un gravamen que afecta de manera directa a la economía de los vecinos del distrito y a distintos sectores productivos y laborales de la ciudad”.
“Impacta a todas las familias juninenses, a todos los que transitamos y andamos por nuestra ciudad”, sostuvo, explicando que su eliminación no produciría un desbalance en las cuestas municipales.
Al respecto, aseguró que “quienes venimos de la parte económica sabemos que más de 317 millones de pesos no van a desfinanciar al municipio ni mover la aguja en un presupuesto como el que está a punto de aprobarse”.