Por unos días y por primera vez, una mujer queda al frente de un distrito peronista
A raíz de la licencia solicitada por el jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi (UxP), la concejala Esther Bustos ocupará transitoriamente el sillón del Ejecutivo. El lugar le correspondía a otro edil, pero declinó el reemplazo.
Un hecho inédito en la vida política de Bragado se produjo a partir de este miércoles 7 de enero, cuando una mujer quedó al frente del sillón del Poder Ejecutivo local por primera vez
en la historia.
Se trata de Esther Bustos, concejala de Unión por la Patria en ese distrito de la Cuarta Sección, quien reemplazará al intendente Sergio Barenghi hasta el 16 de este mes, cuando finalice su licencia por vacaciones.
Según explicaron, la responsabilidad del interinato le hubiese correspondido a Elvio Duretti, primero en la lista de candidatos en 2023 por el oficialismo, aunque decidió no ocupar el cargo que, por unos días, deja el alcalde peronista. Así, de manera transitoria queda al frente la segunda en dicha boleta.
Tras confirmarse que será intendenta interina, Bustos aseguró: "Es una responsabilidad enorme por todo lo que nos cuesta a las mujeres", añadiendo: "Voy a ser referenciada como la primera mujer se hizo cargo de la administración de Bragado".
"Traigo mi familia conmigo, su lucha de trabajadores, y eso lo hace m emocional que institucional", agregó la docente y profesora de historia. "Quiero devolverle un poquitito a Bragado de todo lo que me dio", añadió, recordando que nació en Benito Juárez pero se crió en territorio bragadense.