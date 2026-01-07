Apps
Miércoles, 7 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
7 de enero de 2026

Por unos días y por primera vez, una mujer queda al frente de un distrito peronista

A raíz de la licencia solicitada por el jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi (UxP), la concejala Esther Bustos ocupará transitoriamente el sillón del Ejecutivo. El lugar le correspondía a otro edil, pero declinó el reemplazo.

Por unos días y por primera vez, una mujer queda al frente de un distrito peronista
Compartir

Un hecho inédito en la vida política de Bragado se produjo a partir de este miércoles 7 de enero, cuando una mujer quedó al frente del sillón del Poder Ejecutivo local por primera vez
en la historia.

Se trata de Esther Bustos, concejala de Unión por la Patria en ese distrito de la Cuarta Sección, quien reemplazará al intendente Sergio Barenghi hasta el 16 de este mes, cuando finalice su licencia por vacaciones.

Según explicaron, la responsabilidad del interinato le hubiese correspondido a Elvio Duretti, primero en la lista de candidatos en 2023 por el oficialismo, aunque decidió no ocupar el cargo que, por unos días, deja el alcalde peronista. Así, de manera transitoria queda al frente la segunda en dicha boleta.

Tras confirmarse que será intendenta interina, Bustos aseguró: "Es una responsabilidad enorme por todo lo que nos cuesta a las mujeres", añadiendo: "Voy a ser referenciada como la primera mujer se hizo cargo de la administración de Bragado".

"Traigo mi familia conmigo, su lucha de trabajadores, y eso lo hace m emocional que institucional", agregó la docente y profesora de historia.  "Quiero devolverle un poquitito a Bragado de todo lo que me dio", añadió, recordando que nació en Benito Juárez pero se crió en territorio bragadense.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

INTERNA Y GESTIÓN

PBA confirma fondos millonarios para municipios enfrentados: quién recibe más

El Gobierno bonaerense dio a conocer proyectos financiados por organismos internacionales para La Matanza y Quilmes. Dos distritos que se encuentran en campamentos diferentes en medio de la batalla intestina que atraviesa el peronismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

PBA confirma fondos millonarios para municipios enfrentados: quién recibe más

Repunte: la actividad portuaria bonaerense aceleró y consolidó su recuperación en 2025

La crisis azota a Pilar: cerró otra empresa y dejó a 80 trabajadores en la calle

Pagar para seguir debiendo: el Gobierno llega con lo justo a los USD 4.200 millones

Diego Leuco fue demandado por Elba Marcovecchio debido al documental sobre Jorge Lanata

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET