Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de enero de 2026

Por unos días y por primera vez, una mujer queda al frente de un distrito peronista

A raíz de la licencia solicitada por el jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi (UxP), la concejala Esther Bustos ocupará transitoriamente el sillón del Ejecutivo. El lugar le correspondía a otro edil, pero declinó el reemplazo.

Compartir