Apps
Miércoles, 7 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
7 de enero de 2026
INNOVACION CONSTANTE

Novo Nordisk lanza la primera píldora diaria para perder peso y ampliar acceso a otros tratamientos

La farmacéutica danesa introduce una versión oral de su exitoso medicamento semaglutida, con eficacia similar a la inyectable, pero más accesible y sin necesidad de pinchazos

Novo Nordisk lanza la primera píldora diaria para perder peso y ampliar acceso a otros tratamientos
Compartir

La empresa Novo Nordisk anunció el lanzamiento en Estados Unidos de la primera píldora diaria para el tratamiento de la obesidad. Se trata de una versión oral del conocido Wegovy que contiene el mismo principio activo: semaglutida.

Esta nueva presentación busca superar las barreras que han limitado el acceso a estos populares fármacos para adelgazar, como la aversión a las inyecciones semanales y las persistentes escaseces de suministro que afectaron a Ozempic y Wegovy durante años.

Según datos de ensayos clínicos, los pacientes que tomaron la dosis más alta de la píldora perdieron alrededor del 14% de su peso corporal en 64 semanas, con proyecciones de hasta un 17% si se mantiene el tratamiento, resultados comparables a la versión inyectable.

En cuanto al precio, para quienes pagan de bolsillo, la dosis inicial cuesta 150 dólares mensuales, mientras que la dosis máxima alcanza los 300 dólares. Sin embargo, pacientes con seguros privados pueden accederla por tan solo 25 dólares al mes.

Novo Nordisk espera que esta innovación no solo amplíe el mercado, sino que también fortalezca su posición frente a competidores. 

La producción se realiza en una planta expandida en Carolina del Norte, con una inversión de 4.000 millones de dólares para garantizar el abastecimiento.

Este lanzamiento marca un hito en el tratamiento de la obesidad, facilitando el acceso a terapias GLP-1 que no solo promueven la pérdida de peso, sino que también reducen riesgos cardiovasculares.


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

INTERNA Y GESTIÓN

PBA confirma fondos millonarios para municipios enfrentados: quién recibe más

El Gobierno bonaerense dio a conocer proyectos financiados por organismos internacionales para La Matanza y Quilmes. Dos distritos que se encuentran en campamentos diferentes en medio de la batalla intestina que atraviesa el peronismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof saca la billetera y pone más de $23 mil millones para seguridad

Rechazo a la intención de Milei de privatizar hospitales de alta complejidad en Provincia

La Corte bonaerense ordenó suspender la fumigación con agroquímicos en dos distritos

Crisis sin fin: 145 trabajadores en la calle por el cierre de dos fábricas en el GBA

Tarifas sin freno: un municipio bonaerense lidera el ranking nacional

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET