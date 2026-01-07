Novo Nordisk lanza la primera píldora diaria para perder peso y ampliar acceso a otros tratamientos

La empresa Novo Nordisk anunció el lanzamiento en Estados Unidos de la primera píldora diaria para el tratamiento de la obesidad. Se trata de una versión oral del conocido Wegovy que contiene el mismo principio activo: semaglutida.



Esta nueva presentación busca superar las barreras que han limitado el acceso a estos populares fármacos para adelgazar, como la aversión a las inyecciones semanales y las persistentes escaseces de suministro que afectaron a Ozempic y Wegovy durante años.



Según datos de ensayos clínicos, los pacientes que tomaron la dosis más alta de la píldora perdieron alrededor del 14% de su peso corporal en 64 semanas, con proyecciones de hasta un 17% si se mantiene el tratamiento, resultados comparables a la versión inyectable.



En cuanto al precio, para quienes pagan de bolsillo, la dosis inicial cuesta 150 dólares mensuales, mientras que la dosis máxima alcanza los 300 dólares. Sin embargo, pacientes con seguros privados pueden accederla por tan solo 25 dólares al mes.



Novo Nordisk espera que esta innovación no solo amplíe el mercado, sino que también fortalezca su posición frente a competidores.



La producción se realiza en una planta expandida en Carolina del Norte, con una inversión de 4.000 millones de dólares para garantizar el abastecimiento.



Este lanzamiento marca un hito en el tratamiento de la obesidad, facilitando el acceso a terapias GLP-1 que no solo promueven la pérdida de peso, sino que también reducen riesgos cardiovasculares.