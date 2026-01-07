7 de enero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Violencia, alambrados y silencio oficial: nueva polémica en "La Feliz"
Un vecino que documentaba obras ilegales en La Balconada sufrió un episodio traumático por un empleado del concesionario. Mientras crecen las denuncias por el incumplimiento de la ordenanza que garantiza el acceso público a la costa, el EMTURyC sigue sin intervenir.
Las playas del faro siguen sumando polémicas. En este caso, a La Balconada (Mar del Plata) se le suma otro problema más, un vecino de la zona que estaba grabando el alambrado fue asaltado por un empleado del lugar. Además, desde el 2021 el EMTURyC (Ente Municipal de Turismo y Cultura) no lleva a cabo acciones contundentes para detener la construcción de alambrado dentro del balneario.
El balneario ubicado en Playa Serena fue, otra vez, escenario de polémicas. En este caso, un inquilino contratado por el empresario privado, Playas del Faro S.A.I. (Sociedad Anónima Inmobiliaria), golpeó y sustrajo el celular de un vecino integrante del Observatorio del Paseo Costanero Sur, un grupo de vecinos organizados que fiscalizan el desarrollo urbano en la costa. La víctima realizaba una documentación de la realización de obras ilegales, ya que la empresa empezó a poner un alambrado que impide el acceso a la playa de manera libre. Esta actividad que realizaba el denunciante es una tarea habitual que realizan los vecinos de la zona para garantizar el acceso público y libre a las riberas y playas marítimas, conforme a la normativa vigente.
Además de esto, la Inmobiliaria estaría incumpliendo la Ordenanza Municipal N°21.090 que establece en el artículo 2 garantizar una bajada mínima por cada balneario o explotación turística existente en la franja costera y, además, en el artículo 4 le da la facultad al Departamento Ejecutivo de suspender o caducar las habilitaciones de funcionamiento de los balnearios existentes en el sector en el caso de que para el inicio de la próxima temporada estival no se hubiere dado cumplimiento a la presente. En otras palabras, Playas el Faro S.A.I. viene incumpliendo reiteradas veces los artículos 2 y 4 de la ordenanza municipal recién detallada, por lo que sorprende la pasividad del EMTURyC.
A esto hay que sumarle que el inquilino agredió físicamente al vecino que estaba documentando todo lo que la Inmobiliaria realizaba sin ningún tipo de autorización. Por lo que este acto de intimidación no puede pasar desapercibido. Por lo que los vecinos de la zona exigen la intervención inmediata del Municipio y las fuerzas necesarias para ponerle un fin a esta pelea que lleva más de cinco años activa.
Queda en manos del Municipio si es que ellos toman acción o no, pero viendo la inactividad del municipio durante tanto tiempo en esa zona, lo que se está haciendo es prácticamente una plegaria al cielo para que se hagan responsables los autores de las diferentes infracciones.