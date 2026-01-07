Apps
Miércoles, 7 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
7 de enero de 2026
POR RESOLUCIÓN

La Provincia registró como deuda pública Letras del Tesoro por $24.000 millones

El Gobierno bonaerense oficializó la medida que alcanza a los instrumentos en pesos a cupón de interés variable con vencimiento el 25 de junio de 2026. Los detalles.

La Provincia registró como deuda pública Letras del Tesoro por $24.000 millones
Compartir

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires dispuso el registro contable como deuda pública de Letras del Tesoro por un monto nominal de $24.000 millones, correspondientes al Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2025.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 130-SSFIMECONGP-2025 de la Subsecretaría de Finanzas, firmada por Analía Tello, y alcanza a las Letras en pesos a cupón de interés variable con vencimiento el 25 de junio de 2026, emitidas por la Tesorería General de la Provincia.

Según se detalla en la resolución, el registro como deuda pública se justifica en que el reembolso de estos instrumentos excede el ejercicio financiero 2025, tal como lo establece la Ley N° 13.767. En estos casos, las Letras deben transformarse contablemente en deuda pública y cumplir con los requisitos del Subsistema de Crédito Público.

Las Letras forman parte del duodécimo tramo del programa aprobado para 2025, que habilitó emisiones por hasta USD 300 millones o su equivalente en pesos, y se inscriben dentro del esquema de financiamiento de corto plazo destinado a cubrir deficiencias estacionales de caja.

Asimismo, se estableció que los intereses y el capital serán afrontados con cargo al Presupuesto General, dentro de la jurisdicción de Servicios de la Deuda Pública, y que podrán afectarse recursos provinciales y fondos de coparticipación federal, conforme a la normativa vigente.

La resolución cuenta con la intervención de la Tesorería General, Contaduría General, Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado, y fue comunicada a los organismos correspondientes para su registración y publicación oficial.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

BALANCE

Repunte: la actividad portuaria bonaerense aceleró y consolidó su recuperación en 2025

Durante los primeros nueve meses de 2025, los puertos bonaerenses bajo consorcio de gestión provincial aumentaron la movilización de carga a granel en un 10,1% con relación al mismo período de 2024, según relevó el reciente informe de Monitoreo Portuario.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof saca la billetera y pone más de $23 mil millones para seguridad

Rechazo a la intención de Milei de privatizar hospitales de alta complejidad en Provincia

La Corte bonaerense ordenó suspender la fumigación con agroquímicos en dos distritos

Tarifas sin freno: un municipio bonaerense lidera el ranking nacional

Crisis sin fin: 145 trabajadores en la calle por el cierre de dos fábricas en el GBA

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET