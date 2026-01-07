Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de enero de 2026 POR RESOLUCIÓN

La Provincia registró como deuda pública Letras del Tesoro por $24.000 millones

El Gobierno bonaerense oficializó la medida que alcanza a los instrumentos en pesos a cupón de interés variable con vencimiento el 25 de junio de 2026. Los detalles.

