7 de enero de 2026
POR RESOLUCIÓN
La Provincia registró como deuda pública Letras del Tesoro por $24.000 millones
El Gobierno bonaerense oficializó la medida que alcanza a los instrumentos en pesos a cupón de interés variable con vencimiento el 25 de junio de 2026. Los detalles.
El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires dispuso el registro contable como deuda pública de Letras del Tesoro por un monto nominal de $24.000 millones, correspondientes al Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2025.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 130-SSFIMECONGP-2025 de la Subsecretaría de Finanzas, firmada por Analía Tello, y alcanza a las Letras en pesos a cupón de interés variable con vencimiento el 25 de junio de 2026, emitidas por la Tesorería General de la Provincia.
Según se detalla en la resolución, el registro como deuda pública se justifica en que el reembolso de estos instrumentos excede el ejercicio financiero 2025, tal como lo establece la Ley N° 13.767. En estos casos, las Letras deben transformarse contablemente en deuda pública y cumplir con los requisitos del Subsistema de Crédito Público.
Las Letras forman parte del duodécimo tramo del programa aprobado para 2025, que habilitó emisiones por hasta USD 300 millones o su equivalente en pesos, y se inscriben dentro del esquema de financiamiento de corto plazo destinado a cubrir deficiencias estacionales de caja.
Asimismo, se estableció que los intereses y el capital serán afrontados con cargo al Presupuesto General, dentro de la jurisdicción de Servicios de la Deuda Pública, y que podrán afectarse recursos provinciales y fondos de coparticipación federal, conforme a la normativa vigente.
La resolución cuenta con la intervención de la Tesorería General, Contaduría General, Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado, y fue comunicada a los organismos correspondientes para su registración y publicación oficial.