7 de enero de 2026 ECONOMIA

Pagar para seguir debiendo: el Gobierno llega con lo justo a los USD 4.200 millones

Con un préstamo bancario y dólares reunidos a contrarreloj, el Gobierno logró cubrir vencimientos por USD 4.200 millones, en una maniobra que vuelve a exponer la fragilidad de las reservas y la dependencia del crédito para cumplir con los pagos.

