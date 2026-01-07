7 de enero de 2026
CONFLICTO ABIERTO
La crisis azota a Pilar: cerró otra empresa y dejó a 80 trabajadores en la calle
Una nueva empresa cerró sus puertas en el distrito de Pilar y dejó a más de 80 trabajadores en la calle. La noticia se conoció cuando la mayoría del personal se encontraba de vacaciones. La situación generó sorpresa y preocupación entre las familias afectadas.
Se trata de GEPSA, una firma ubicada en el Parque Industrial de Pilar, dedicada a la producción de alimentos balanceados para animales. Según denunciaron los trabajadores, el cierre fue comunicado de manera abrupta. Además, señalaron la ausencia de información oficial y de instancias de diálogo previas.
Los trabajadores denunciaron que la empresa mantiene deudas salariales correspondientes a la última quincena. También reclaman el pago del aguinaldo y de las vacaciones, derechos laborales básicos aún impagos. Esta situación agrava la incertidumbre económica de los hogares afectados.
Desde el sector laboral advierten que el cierre se produce en un contexto de creciente crisis industrial y pérdida de puestos de trabajo. El impacto social del cierre golpea de lleno a decenas de familias de la región. En ese marco, crece la preocupación sindical por la falta de políticas que protejan el empleo.
Mientras tanto, los trabajadores permanecen a la espera de respuestas concretas sobre su situación laboral. Reclaman el cumplimiento de las obligaciones salariales y una solución que garantice sus derechos. El conflicto continúa abierto y bajo seguimiento gremial.
Las razones de la empresa
La última audiencia hasta el momento tuvo lugar este lunes, donde desde GEPSA ratificaron el cierre. El acta da cuenta de que, por parte de la firma, se expresó que "pese a las distintas gestiones realizadas no ha podido resolver los problemas económicos que hacen imposible la continuidad productiva. Entre las iniciativas planteadas se buscó comprador para la planta sin que se haya podido concretar un interesado en concreto".
Ante este escenario, "por los motivos enunciados se tomó la decisión de iniciar los trámites necesarios a fin del cierre del establecimiento fabril". Desde el lado de la empresa aseguraron también que "los pagos comprometidos tanto del SAC como otros haberes devengados se cumplirán en los tiempos pactados".
Y añadieron: "Lamentamos que la única solución que hoy se puede proponer es el cierre de planta, proceso que se propondrá sea realizado en forma ordenada y garantizando los derechos de todas las partes involucradas".