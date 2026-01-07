Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de enero de 2026 CONFLICTO ABIERTO

La crisis azota a Pilar: cerró otra empresa y dejó a 80 trabajadores en la calle

Una nueva empresa cerró sus puertas en el distrito de Pilar y dejó a más de 80 trabajadores en la calle. La noticia se conoció cuando la mayoría del personal se encontraba de vacaciones. La situación generó sorpresa y preocupación entre las familias afectadas.

