Villarino: alivio fiscal para productores golpeados por el clima

El Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense declaró la emergencia y el desastre agropecuario con carácter individual para explotaciones rurales afectadas por inundaciones, habilitando exenciones y reducciones en el Impuesto Inmobiliario Rural y líneas de crédito especiales para productores de Villarino

