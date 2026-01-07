7 de enero de 2026
BALANCE
Repunte: la actividad portuaria bonaerense aceleró y consolidó su recuperación en 2025
Durante los primeros nueve meses de 2025, los puertos bonaerenses bajo consorcio de gestión provincial aumentaron la movilización de carga a granel en un 10,1% con relación al mismo período de 2024, según relevó el reciente informe de Monitoreo Portuario.
En ese sentido, el informe trimestral difundido por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense detalló que al tercer trimestre de 2025 se movilizaron 41,9 millones toneladas de carga que incluyen materiales sueltos como granos, pesca, combustible y otros commodities.
Asimismo, el monitoreo portuario también registró un gran crecimiento en el sector de contenedores, puesto que se movilizaron un total de 395.419 en los primeros nuevos meses de 2025, un 77,4% más que en 2024.
“El crecimiento de contenedores obedece a la incorporación de dos nuevos servicios de carga contenerizada durante 2025 y a la recuperación de servicios de trasbordo a Paraguay, cuya actividad había sido sensiblemente afectada. Por su parte, el aumento de toneladas movilizadas responde al incremento de exportaciones de carga a granel”, detallaron desde la cartera que conduce Augusto Costa.
En detalle, un total de 6.197 busques fueron operados en los puertos bonaerenses hasta el tercer trimestre de 2025. De los cuales 2.565 fueron en Mar del Plata; 1.557 en Dock Sud; 630 en Bahía Blanca; 452 en La Plata; 381 en San Nicolás; 276 en Coronel Rosales; 267 en Quequén y 69 en San Pedro.
Es preciso mencionar que, el movimiento de buques se incrementó en un 12,9% y el de camiones, un 24,5%. Estos datos representan la importancia operativa de los puertos bonaerenses y la generación de empleo que se produce alrededor del ámbito portuario.
En ese marco, desde el gobierno de Axel Kicillof remarcaron que en 2025 “se optimizó la eficiencia en la operatoria de los puertos bonaerenses”. “En respuesta al crecimiento de la producción proveniente de Vaca Muerta creció 19,4% la capacidad de su almacenamiento, resultado de las inversiones realizadas en el puerto de Coronel Rosales”, indicaron.
Los principales productos movilizados de carga a granel y/o general fueron de los rubros de petróleo crudo, combustibles líquidos y gases (48%) y cereales y oleaginosas (36%). Además, se movilizaron por los puertos provinciales otros productos tales como fertilizantes, químicos, arenas y pescado, moluscos y crustáceos.
Un puerto con una caída del 41% en su operatividad
El reciente informe del Monitor Portuario de la Provincia de Buenos Aires, que consolida los datos del tercer trimestre de 2025, expone una realidad preocupante para el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Al cierre del periodo analizado, la terminal registró una estrepitosa caída del 41,6% en el movimiento de carga a granel y general en comparación con el mismo tramo de 2024. Este desplome llevó el volumen operativo de 473.661 toneladas a apenas 276.660, una cifra que enciende las alarmas en el sector productivo local y marca un fuerte contraste con la dinámica de otros puertos bonaerenses, que en su conjunto lograron un crecimiento interanual del 10%.
Esta retracción operativa evidencia que la terminal marplatense no logró acompañar el ritmo de recuperación que mostraron los puertos del norte y sur provincial durante el año pasado. Mientras Bahía Blanca y Coronel Rosales se consolidaron como los motores del tonelaje total por el flujo de hidrocarburos y cereales, Mar del Plata quedó relegada a un rol casi exclusivamente extractivo vinculado a la pesca. Si bien la ciudad mantuvo el liderazgo en cantidad de buques operados —superando los 2.500 navíos gracias a la intensa actividad de la flota pesquera—, ese volumen de tráfico naval no se tradujo en una mayor capacidad de carga general, desnudando las limitaciones del puerto para atraer nuevos negocios y diversificar su matriz comercial.
El análisis de la logística terrestre también refleja el estancamiento de la terminal. Durante los primeros nueve meses de 2025, el 92% de las mercaderías se movilizaron mediante camiones, con un ingreso de 12.964 unidades. Este esquema, carente de alternativas bimodales o ferroviarias, encarece los costos y limita la competitividad de las exportaciones locales. A pesar de un crecimiento marginal en el movimiento de contenedores, la participación de Mar del Plata en el comercio exterior sigue siendo mínima en comparación con Dock Sud, que concentró el 97% del tráfico de TEUs de la provincia, dejando a la ciudad con un rol secundario en la salida de productos con valor agregado al mundo.
En términos políticos, los datos de 2025 dejan una herencia compleja para la gestión portuaria en este nuevo año. La caída de casi 200.000 toneladas en la operatoria de carga general no es solo un número estadístico, sino el reflejo de un puerto que pierde tracción frente a sus pares provinciales. Con una dependencia absoluta del sector pesquero para sostener sus estadísticas de movimiento de buques, el desafío para las autoridades en este 2026 será revertir una tendencia que amenaza con convertir a la principal terminal portuaria del centro bonaerense en un enclave de servicios navales, alejándola definitivamente del flujo de cargas comerciales que dinamizan la economía regional.