Repunte: la actividad portuaria bonaerense aceleró y consolidó su recuperación en 2025

Durante los primeros nueve meses de 2025, los puertos bonaerenses bajo consorcio de gestión provincial aumentaron la movilización de carga a granel en un 10,1% con relación al mismo período de 2024, según relevó el reciente informe de Monitoreo Portuario.

