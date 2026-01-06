6 de enero de 2026
TENSIÓN LOCAL
Impuestazo en Adolfo Alsina: el Concejo aprobó una suba del 100% en la tasa de Red Vial
En el distrito gobernado por Javier Andrés hubo una sesión picante en el Concejo Deliberante para aprobar la ordenanza fiscal impositiva. Hubo fuerte presencia policial por los abucheos constantes de los productores rurales.
La discusión por los impuestos municipales en Adolfo Alsina terminó en un escenario cargado de tensión. La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó por mayoría la Ordenanza Impositiva 2026, que contempla un aumento superior al 100% en la tasa de Red Vial y subas generales que rondan el 30% en los demás tributos. La sesión se desarrolló bajo una fuerte presencia policial y con el recinto colmado por productores agropecuarios que manifestaron su rechazo a la medida.
Desde el inicio, el clima fue espeso. Los representantes del sector rural siguieron el debate entre aplausos, silbidos y reproches dirigidos principalmente al Ejecutivo municipal, al que acusan de romper un vínculo de confianza construido durante años. La preocupación central giró en torno al impacto del nuevo esquema impositivo y a las dudas sobre si los recursos recaudados se traducirán efectivamente en mejoras para los caminos rurales.
Según indicó el medio Cambio 2000, el oficialismo de Adolfo Alsina, acompañado por Fuerza Patria, defendió el incremento como una decisión necesaria para sostener el sistema vial del distrito. En ese marco, los ediles hablaron de un “voto de confianza” hacia el Ejecutivo, aunque aclararon que la ordenanza incluye una cláusula de revisión a futuro. En la vereda opuesta, La Libertad Avanza votó en contra y cuestionó con dureza la magnitud de la suba.
Uno de los momentos más sensibles de la jornada se dio antes del tratamiento formal del orden del día, cuando una excepción reglamentaria permitió la intervención de Enrique Moro, referente de la Comisión Distrital. En su exposición, advirtió que algo “se había quebrado” en la relación entre el Municipio y las entidades rurales, luego de años de diálogo y acuerdos parciales, y remarcó que la confianza construida alrededor de la Ley de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense quedó seriamente dañada.
Moro también describió el estado de los caminos rurales y lo contrastó con el salto impositivo. Habló de trayectos en mal estado, camiones encajados y accidentes, y expresó su sorpresa al encontrarse con una ordenanza que más que duplica el valor de la tasa de Red Vial respecto de la aprobada el año anterior. En el cierre, lanzó una advertencia que resonó en todo el recinto: el conflicto, dijo, puede dejar “heridas difíciles de cerrar”.
El capítulo más extenso del debate fue el correspondiente a la Red Vial. Allí, La Libertad Avanza centró sus críticas en la falta de coherencia entre lo que se cobra y lo que se presta. El concejal Gustavo Actis Goretta señaló que el aumento del 100% en la tasa contrasta con una inflación mucho menor y con incrementos salariales jerárquicos que, según sostuvo, superaron ampliamente ese índice. También rechazó la idea de un desfinanciamiento histórico y detalló que, en los últimos años, la recaudación de la tasa creció incluso por encima de la inflación.
Otro de los puntos cuestionados fue el destino de los fondos específicos para la compra de maquinaria vial. Desde la oposición aseguraron que un porcentaje asignado a ese fin no se habría traducido en inversiones concretas durante los últimos años, lo que alimentó aún más la desconfianza del sector productivo.
Con la ordenanza ya sancionada, el conflicto quedó lejos de cerrarse. La sesión dejó al descubierto una grieta profunda entre el gobierno municipal y buena parte de los productores rurales, en un distrito donde la red de caminos es clave para la actividad económica. El desafío, de ahora en más, será recomponer el diálogo en un escenario que, tras la votación, quedó visiblemente tensionado.