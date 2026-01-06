Volver | La Tecla Municipios 6 de enero de 2026 TENSIÓN LOCAL

Impuestazo en Adolfo Alsina: el Concejo aprobó una suba del 100% en la tasa de Red Vial

En el distrito gobernado por Javier Andrés hubo una sesión picante en el Concejo Deliberante para aprobar la ordenanza fiscal impositiva. Hubo fuerte presencia policial por los abucheos constantes de los productores rurales.

