6 de enero de 2026
CRISIS ENERGÉTICA
Un municipio quiere que los vecinos usen energía solar
En Brandsen se aprobó una ordenanza para promover la instalación de sistemas solares en los hogares. Se brindará asistencia técnica gratuita y a quienes lo hagan se les cobrarán menos tasas.
Un municipio bonaerense decidió impulsar el uso de energía solar en los hogares para combatir la crisis energética. Por eso, se aprobó una ordenanza que ofrece facilidades y beneficios a los vecinos que instalen en sus casas sistemas de generación de electricidad a través de los rayos del sol.
Se trata de Brandsen, un partido gobernado por el camporista Fernando Raitelli. Allí, el Concejo Deliberante aprobó una norma que crea un programa de promoción y brinda incentivos para el uso de energía solar residencial.
Los brandseños que quieran instalar paneles solares en sus hogares podrán acceder a financiamiento para la adquisición e instalación de los equipos y también recibirán asistencia técnica gratuita, tanto en capacitación como en asesoramiento para la elección de la tecnología específica.
Además, quienes concreten la instalación pagarán menos tasas municipales. Se prevé la exención o la reducción de hasta un 50% de la tasa por servicios municipales, por el lapso de dos años.
Los vecinos que pasen a usar energía solar para generar electricidad tendrán, además, prioridad en la inscripción al Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable (RUGER) de la provincia de Buenos Aires.