Apps
Martes, 6 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
6 de enero de 2026
CRISIS ENERGÉTICA

Un municipio quiere que los vecinos usen energía solar

En Brandsen se aprobó una ordenanza para promover la instalación de sistemas solares en los hogares. Se brindará asistencia técnica gratuita y a quienes lo hagan se les cobrarán menos tasas.

Un municipio quiere que los vecinos usen energía solar
Compartir

Un municipio bonaerense decidió impulsar el uso de energía solar en los hogares para combatir la crisis energética. Por eso, se aprobó una ordenanza que ofrece facilidades y beneficios a los vecinos que instalen en sus casas sistemas de generación de electricidad a través de los rayos del sol.

Se trata de Brandsen, un partido gobernado por el camporista Fernando Raitelli. Allí, el Concejo Deliberante aprobó una norma que crea un programa de promoción y brinda incentivos para el uso de energía solar residencial.

Los brandseños que quieran instalar paneles solares en sus hogares podrán acceder a financiamiento para la adquisición e instalación de los equipos y también recibirán asistencia técnica gratuita, tanto en capacitación como en asesoramiento para la elección de la tecnología específica.

Además, quienes concreten la instalación pagarán menos tasas municipales. Se prevé la exención o la reducción de hasta un 50% de la tasa por servicios municipales, por el lapso de dos años.

Los vecinos que pasen a usar energía solar para generar electricidad tendrán, además, prioridad en la inscripción al Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable (RUGER) de la provincia de Buenos Aires.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

SIGUEN LOS DESPIDOS

Crisis sin fin: 145 trabajadores en la calle por el cierre de dos fábricas en el GBA

Una empres de Pilar que hacía alimento balanceado para animales cerró sus puertas luego de bajar sueldos y horas de trabajo. En Quilmes, una petroquímica confirmó 65 despidos y los empleados iniciaron un paro.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof saca la billetera y pone más de $23 mil millones para seguridad

Concejos a los sillazos

La Corte bonaerense ordenó suspender la fumigación con agroquímicos en dos distritos

La historia de amor de Roly Serrano y Candelaria, su novia 44 años menor

Tarifas sin freno: un municipio bonaerense lidera el ranking nacional

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET