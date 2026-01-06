Volver | La Tecla Municipios 6 de enero de 2026 CRISIS ENERGÉTICA

Un municipio quiere que los vecinos usen energía solar

En Brandsen se aprobó una ordenanza para promover la instalación de sistemas solares en los hogares. Se brindará asistencia técnica gratuita y a quienes lo hagan se les cobrarán menos tasas.

