La recaudación se desploma: diciembre fue el peor mes en 15 años y ahoga a las provincias

SIGUEN LOS DESPIDOS

Crisis sin fin: 145 trabajadores en la calle por el cierre de dos fábricas en el GBA Una empres de Pilar que hacía alimento balanceado para animales cerró sus puertas luego de bajar sueldos y horas de trabajo. En Quilmes, una petroquímica confirmó 65 despidos y los empleados iniciaron un paro.