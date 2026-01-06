6 de enero de 2026
ALERTA FEDERAL
La recaudación se desploma: diciembre fue el peor mes en 15 años y ahoga a las provincias
Según datos difundidos por el ministro bonaerense Pablo López, la caída real de los ingresos nacionales en 2025 profundizó el ajuste fiscal y golpeó con más fuerza a los impuestos coparticipables, claves para el financiamiento provincial.
La recaudación tributaria nacional volvió a encender luces rojas y dejó una señal clara sobre el impacto del ajuste fiscal. De acuerdo a los datos difundidos por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, diciembre cerró con la recaudación real más baja de los últimos 15 años para ese mes, con ingresos por $16,5 billones a valores constantes, lo que representó una caída interanual del 3%.
El retroceso no fue homogéneo y tuvo un foco especialmente sensible: el consumo. El IVA, considerado un termómetro directo de la actividad de los hogares, registró en diciembre una baja del 7,2% en términos reales frente al mismo mes de 2024.
La contracción del impuesto más ligado al mercado interno expuso el enfriamiento de la economía cotidiana y el deterioro del poder adquisitivo de la población, principalmente en el suelo bonaerense, una de las provincias más afectadas por las políticas de recesión del gobierno nacional.
El panorama anual no resultó más alentador. En el acumulado de 2025, la recaudación tributaria nacional totalizó $206,1 billones a precios constantes, lo que implicó una caída del 1,2% respecto de 2024 y un desplome del 6,6% frente a 2023. Además, el nivel de ingresos quedó claramente por debajo del promedio anual de la década previa, que se ubicaba en torno a los $226,5 billones.
Desde la cartera económica bonaerense remarcaron que la caída se arrastra desde 2024 y se profundizó durante el segundo año del gobierno de Javier Milei. Lejos de ser un fenómeno aislado, el retroceso de la recaudación aparece como el correlato fiscal de la política de ajuste, con menor actividad, menos consumo y una base imponible cada vez más reducida.
Uno de los puntos más sensibles del informe tiene que ver con los impuestos coparticipables, fundamentales para el funcionamiento de las provincias. En la comparación de 2025 contra 2023, estos tributos sufrieron una baja real del 8,4%, muy por encima de la caída registrada en los impuestos no coparticipables, que retrocedieron 3,7%.
Dentro de los coparticipables, el golpe fue generalizado pero con caídas particularmente profundas en los principales pilares del sistema: Ganancias se desplomó un 9,2%, el IVA un 8,5% y el resto de los impuestos coparticipables cayó un 5,4%. En la práctica, esto se traduce en menos recursos automáticos para las provincias, en un contexto donde los gobiernos subnacionales deben asumir más responsabilidades ante el retiro del Estado nacional.
Desde la provincia de Buenos Aires advierten que el impacto no es solo contable. El ajuste sobre los sectores que sostienen el mercado interno y el empleo durante 2025 tuvo su reflejo directo en las cuentas públicas, profundizando la asfixia financiera de las provincias. Con menos recaudación nacional y una mayor merma en los fondos coparticipables, el esquema fiscal tensiona aún más a los distritos, que deben sostener servicios esenciales con recursos cada vez más escasos.