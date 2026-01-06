6 de enero de 2026
PREOCUPACIÓN
Sin ruido, pero sin pausa: avanza una toma de tierras en el Parque Pereyra Iraola
Denuncias de vecinos y productores advierten sobre construcciones precarias cerca de la estación ferroviaria, robos en la zona y la falta de respuestas oficiales ante una situación que se extiende desde hace semanas.
Una situación que se habría ido gestando de manera paulatina encendió las alarmas en el Parque Pereyra Iraola, uno de los pulmones verdes más importantes del Área Metropolitana. Vecinos de las inmediaciones de la estación ferroviaria del parque aseguran que, desde hace más de un mes, se desarrolla una presunta toma de tierras a pocos metros de las vías, sin intervención visible de las autoridades.
Según los testimonios recogidos en la zona, el movimiento comenzó casi imperceptiblemente, con la llegada de personas que empezaron a delimitar espacios entre los pastizales. Con el correr de las semanas, aparecieron chapas, maderas y otros materiales utilizados para levantar construcciones precarias, principalmente durante la noche, con el objetivo de evitar ser detectados.
Algunos residentes señalaron que dentro del grupo habría personas de nacionalidad boliviana, aunque aclararon que no se trataría de la mayoría de quienes participan de la ocupación. En ese marco, remarcan que la preocupación no pasa por el origen de las personas, sino por el avance de una ocupación dentro de un área protegida.
Los vecinos sostienen que realizaron denuncias y avisos a distintos organismos, pero hasta el momento no se habrían realizado constataciones oficiales ni operativos en el lugar. Esa falta de respuestas alimenta el malestar y la sensación de abandono entre quienes viven y trabajan en los alrededores del parque.
A la inquietud ambiental se suma un problema de seguridad. Un productor de la zona denunció reiterados robos nocturnos en un establecimiento avícola cercano, donde le sustrajeron gallinas, herramientas, ropa y distintos artefactos. Incluso, relató que forzaron puertas y ventanas, lo que lo llevó a reforzar el predio con vigilancia durante la noche.
Otros vecinos también advirtieron sobre robos de bicicletas en las inmediaciones de la estación Parque Pereyra Iraola. Si bien no existen confirmaciones oficiales, aseguran que la cercanía temporal y geográfica de los hechos los lleva a vincularlos con la presunta toma de tierras.
Mientras las actividades dentro del parque continúan mayormente en horario nocturno, el reclamo vecinal apunta a una intervención urgente que permita esclarecer la situación, preservar el área protegida y devolver tranquilidad a quienes habitan y trabajan en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la región.