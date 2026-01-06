Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de enero de 2026 PREOCUPACIÓN

Sin ruido, pero sin pausa: avanza una toma de tierras en el Parque Pereyra Iraola

Denuncias de vecinos y productores advierten sobre construcciones precarias cerca de la estación ferroviaria, robos en la zona y la falta de respuestas oficiales ante una situación que se extiende desde hace semanas.

