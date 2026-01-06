Rechazo a la intención de Milei de privatizar hospitales de alta complejidad en Provincia

FRENO DE MANO

La Corte bonaerense ordenó suspender la fumigación con agroquímicos en dos distritos El máximo órgano de Justicia provincial aceptó el dictamen del Procurador, Julio Conte Grand, haciendo lugar a la medida cautelar presentada por vecinos de la Cuenca del Chapaleoufú. Alcanza a aplicaciones cerca de viviendas, escuelas y cursos de agua, previstas en las respectivas ordenanzas municipales.