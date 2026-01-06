Falleció Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank y sobreviviente de Auschwitz, a los 96 años

La figura célebre Eva Schloss, sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz, hermanastra póstuma de Ana Frank y educadora sobre los horrores del Holocausto, falleció a los 96 años en Londres. La noticia fue brindada por la organización que presidía Anne Frank Trust UK.



Nacida el 11 de mayo de 1929 en Viena, Austria, como Eva Geiringer Schloss huyó con su familia tras la anexión nazi de Austria en 1938. Luego se instalaron en Ámsterdam durante la ocupación nazi de Países Bajos. pero fueron traicionadas y deportadas.



Ella y su madre Fritzi sobrevivieron en condiciones infernales hasta la liberación por tropas soviéticas en enero de 1945. Su padre Erich y su hermano Heinz murieron en el campo.



Tras la guerra, Fritzi se casó en 1953 con Otto Frank, padre de Ana y único sobreviviente inmediato de su familia. Ana había muerto de tifus en Bergen-Belsen meses antes del fin de la guerra. Eva se mudó a Londres, se casó con Zvi Schloss (fallecido en 2016) y tuvo tres hijas.



Sin embargo, a partir de 1986, tras participar en una exposición sobre Ana Frank, dedicó su vida a educar sobre el Holocausto. Habló en escuelas, prisiones y conferencias internacionales; escribió libros como La historia de Eva: El relato de una sobreviviente por la hermanastra de Ana Frank; y cofundó el Anne Frank Trust UK para combatir prejuicios entre jóvenes.



Hasta avanzada edad continuó su labor: en 2019 se reunió con adolescentes involucrados en gestos nazis en EE.UU., y en 2020 impulsó campañas contra la negación del Holocausto en redes sociales. Su familia la recordó como “una mujer extraordinaria: una sobreviviente de Auschwitz, una educadora devota del Holocausto, incansable en su trabajo por la memoria, la comprensión y la paz”. Esperan que su legado inspire a través de sus libros, películas y recursos educativos.



Con su partida, se cierra un capítulo vivo de la memoria del Holocausto, en un momento en que los últimos sobrevivientes directos desaparecen.