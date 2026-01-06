Apps
ENTREVISTA

Alejandro Carrancio: "Queremos conducir la ciudad de Mar del Plata"

Tras un agitado año electoral, el Diputado Nacional, Alejandro Carrancio, analizó la proyección de La Libertad Avanza, la actualidad bonaerense y el futuro político de Mar del Plata.

Alejandro Carrancio:
Con una trayectoria política en ascenso, el pasado 10 de diciembre Alejandro Carrancio asumió su banca como diputado nacional. Con pasos por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon y como legislador bonaerense, el referente de La Libertad Avanza dialogó con La Tecla Mar del Plata y compartió su mirada sobre la coyuntura política nacional, provincial y local. 

-¿Cómo fue la asunción y estos primeros días en el Congreso Nacional?

-La asunción fue un momento de emoción, de alegría, de consolidación, de dar un paso adelante. También una responsabilidad de representar a La Libertad Avanza en un lugar que venía siendo bastante adverso por una cuestión numérica. Por eso, estoy contento y orgulloso.

-La Libertad Avanza ahora comprende más de 90 diputados ¿Cómo es la relación con los demás bloques?

-Somos la primera minoría. Claramente no tenemos los números para ser mayoría y que eso nos permita manejarnos de distinta manera, por eso debemos buscar consensos para obtener las voluntades y los acompañamientos necesarios para que los proyectos del presidente Javier Milei puedan salir adelante. Hay relación con algunos sectores que son ideológicamente más cercanos al Gobierno y con los que son más dialoguistas. Como bloque, buscamos generar esos consensos.

-¿Cómo se vivió la sesión por el Presupuesto 2026?

-Fue larga y agitada, con mucho debate. Era lo que esperábamos. Sabíamos que sería extensa y con cruces durante el tratamiento.

-¿Cómo anticipás el tratamiento por la Reforma Laboral?

-Seguramente sea un debate difícil y largo. Sin embargo, la Reforma Laboral es una necesidad. Es un reclamo que nos hacen. Es una reforma pro-empleo; va a generar mejores condiciones para que se cree empleo en Argentina.

-¿Qué otros proyectos impulsará La Libertad Avanza en el Congreso?

-Principalmente la agenda común que viene planteando el Presidente. Se trata de reformas, de simplificación, de desburocratización del Estado, de ayuda a quien quiere invertir. Un ejemplo es la reforma del Código Penal, que va a ser importante en materia de seguridad. Además, está la cuestión impositiva. Como Gobierno buscamos la posibilidad de bajar impuestos para generar mejoras a la gente y que sea a través de recursos genuinos. Por eso el presupuesto 2026 se hizo sin déficit fiscal.

-¿Cómo impacta en la agenda el termómetro social?

-El 26 de octubre la gente dio un mensaje claro: cree en algo distinto, cree en lo que le está ofreciendo el presidente Javier Milei. La sociedad le está diciendo “no” a un modelo que vino aplicándose en nuestro país y que ha tenido resultados negativos por donde se lo mire. La gente entendió que este es el camino por el cual Argentina va a empezar a mejorar. Pero es mucho más fácil destruir que construir, y el proceso de reconstrucción que necesita el país es mucho más lento que lo que puede ser tomar medidas.

-Siempre se habla de recambio político, pero también de recambio generacional, ¿qué análisis hacés del padrón electoral?

-Casi el 50% del padrón es sub-40. Es un proceso lógico que se viene dando. No sé si es positivo o negativo, tildarlo así sería un error. Es un fenómeno que ocurre y hay que acomodarse a la realidad de lo que está pasando, con los desafíos que implica este cambio en la composición de quienes definen un resultado electoral. Obviamente, en general, los mensajes apuntan a un público más jóven. Sin embargo, al momento de diseñar las políticas hay que pensar en cómo es la composición de toda la población de Argentina.

-Tras el acompañamiento electoral, ¿cuál es la proyección para La Libertad Avanza en Mar del Plata?

-Muy buena. Hemos hecho un acuerdo con la gente del PRO, lo que hizo que tengamos resultados muy positivos en la ciudad. A pesar de que no nos había ido tan bien a nivel provincial, ganamos Mar del Plata y la (Quinta) sección. Por eso, las expectativas que hay de cara a lo que viene son más que positivas. Como fuerza, crecimos en la representación legislativa en el Concejo Deliberante, con cuatro ediles, y sumamos dos legisladores en la sección.

-¿Qué esperás de los concejales?

-Venimos de una buena experiencia con Emiliano Recalt, que ahora es presidente del Concejo, y Cecilia Martínez, que es senadora provincial. Ellos elevaron la vara. En esta nueva etapa, los tres concejales que ingresan van a continuar en esa línea, con preparación, formación y buenos equipos. Eso siempre le hace bien al Concejo en su conjunto, porque desafía y fuerza a que los otros espacios mejoren.

-¿La Libertad Avanza está en condiciones de disputar la gestión municipal, de conducir el destino de Mar del Plata?

-Por supuesto. Tenemos gente capaz y nos preparamos para conducir los 135 municipios bonaerenses. General Pueyrredon no es la excepción. Queremos conducir la ciudad.

