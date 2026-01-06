6 de enero de 2026
ENTREVISTA
Alejandro Carrancio: "Queremos conducir la ciudad de Mar del Plata"
Tras un agitado año electoral, el Diputado Nacional, Alejandro Carrancio, analizó la proyección de La Libertad Avanza, la actualidad bonaerense y el futuro político de Mar del Plata.
Con una trayectoria política en ascenso, el pasado 10 de diciembre Alejandro Carrancio asumió su banca como diputado nacional. Con pasos por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon y como legislador bonaerense, el referente de La Libertad Avanza dialogó con La Tecla Mar del Plata y compartió su mirada sobre la coyuntura política nacional, provincial y local.
-¿Cómo fue la asunción y estos primeros días en el Congreso Nacional?
-La asunción fue un momento de emoción, de alegría, de consolidación, de dar un paso adelante. También una responsabilidad de representar a La Libertad Avanza en un lugar que venía siendo bastante adverso por una cuestión numérica. Por eso, estoy contento y orgulloso.
-La Libertad Avanza ahora comprende más de 90 diputados ¿Cómo es la relación con los demás bloques?
-Somos la primera minoría. Claramente no tenemos los números para ser mayoría y que eso nos permita manejarnos de distinta manera, por eso debemos buscar consensos para obtener las voluntades y los acompañamientos necesarios para que los proyectos del presidente Javier Milei puedan salir adelante. Hay relación con algunos sectores que son ideológicamente más cercanos al Gobierno y con los que son más dialoguistas. Como bloque, buscamos generar esos consensos.
-¿Cómo se vivió la sesión por el Presupuesto 2026?
-Fue larga y agitada, con mucho debate. Era lo que esperábamos. Sabíamos que sería extensa y con cruces durante el tratamiento.
-¿Cómo anticipás el tratamiento por la Reforma Laboral?
-Seguramente sea un debate difícil y largo. Sin embargo, la Reforma Laboral es una necesidad. Es un reclamo que nos hacen. Es una reforma pro-empleo; va a generar mejores condiciones para que se cree empleo en Argentina.
-¿Qué otros proyectos impulsará La Libertad Avanza en el Congreso?
-Principalmente la agenda común que viene planteando el Presidente. Se trata de reformas, de simplificación, de desburocratización del Estado, de ayuda a quien quiere invertir. Un ejemplo es la reforma del Código Penal, que va a ser importante en materia de seguridad. Además, está la cuestión impositiva. Como Gobierno buscamos la posibilidad de bajar impuestos para generar mejoras a la gente y que sea a través de recursos genuinos. Por eso el presupuesto 2026 se hizo sin déficit fiscal.
-¿Cómo impacta en la agenda el termómetro social?
-El 26 de octubre la gente dio un mensaje claro: cree en algo distinto, cree en lo que le está ofreciendo el presidente Javier Milei. La sociedad le está diciendo “no” a un modelo que vino aplicándose en nuestro país y que ha tenido resultados negativos por donde se lo mire. La gente entendió que este es el camino por el cual Argentina va a empezar a mejorar. Pero es mucho más fácil destruir que construir, y el proceso de reconstrucción que necesita el país es mucho más lento que lo que puede ser tomar medidas.
-Siempre se habla de recambio político, pero también de recambio generacional, ¿qué análisis hacés del padrón electoral?
-Casi el 50% del padrón es sub-40. Es un proceso lógico que se viene dando. No sé si es positivo o negativo, tildarlo así sería un error. Es un fenómeno que ocurre y hay que acomodarse a la realidad de lo que está pasando, con los desafíos que implica este cambio en la composición de quienes definen un resultado electoral. Obviamente, en general, los mensajes apuntan a un público más jóven. Sin embargo, al momento de diseñar las políticas hay que pensar en cómo es la composición de toda la población de Argentina.
-Tras el acompañamiento electoral, ¿cuál es la proyección para La Libertad Avanza en Mar del Plata?
-Muy buena. Hemos hecho un acuerdo con la gente del PRO, lo que hizo que tengamos resultados muy positivos en la ciudad. A pesar de que no nos había ido tan bien a nivel provincial, ganamos Mar del Plata y la (Quinta) sección. Por eso, las expectativas que hay de cara a lo que viene son más que positivas. Como fuerza, crecimos en la representación legislativa en el Concejo Deliberante, con cuatro ediles, y sumamos dos legisladores en la sección.
-¿Qué esperás de los concejales?
-Venimos de una buena experiencia con Emiliano Recalt, que ahora es presidente del Concejo, y Cecilia Martínez, que es senadora provincial. Ellos elevaron la vara. En esta nueva etapa, los tres concejales que ingresan van a continuar en esa línea, con preparación, formación y buenos equipos. Eso siempre le hace bien al Concejo en su conjunto, porque desafía y fuerza a que los otros espacios mejoren.
-¿La Libertad Avanza está en condiciones de disputar la gestión municipal, de conducir el destino de Mar del Plata?
-Por supuesto. Tenemos gente capaz y nos preparamos para conducir los 135 municipios bonaerenses. General Pueyrredon no es la excepción. Queremos conducir la ciudad.