Del anuncio al Boletín Oficial: manejar en Buenos Aires ya cuesta más caro

La Provincia hizo oficial la actualización de las multas de tránsito y ratificó subas en los peajes, en un combo que refuerza las críticas por el sesgo recaudatorio y la falta de mejoras visibles en rutas y servicios.

