6 de enero de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Del anuncio al Boletín Oficial: manejar en Buenos Aires ya cuesta más caro
La Provincia hizo oficial la actualización de las multas de tránsito y ratificó subas en los peajes, en un combo que refuerza las críticas por el sesgo recaudatorio y la falta de mejoras visibles en rutas y servicios.
El Ministerio de Transporte bonaerense actualizó el valor de las multas de tránsito y fijó en $1.807 el monto de la Unidad Fija (UF), referencia con la que se calculan las sanciones en toda la provincia. La medida comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026 y tendrá vigencia durante el bimestre enero-febrero.
La resolución fue firmada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial y se apoya en el Código de Tránsito provincial, que establece que cada infracción se expresa en UF equivalentes al valor de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino en la ciudad de La Plata. En esta oportunidad, el organismo tomó como referencia un precio de $1.807 por litro.
Con esta actualización bimestral, el Gobierno provincial ajusta automáticamente el valor de las sanciones ante la evolución de los combustibles, manteniendo el esquema vigente desde hace años. El nuevo monto será publicado en el sitio oficial de infracciones de la Provincia y se aplicará a todas las faltas cometidas en jurisdicción bonaerense a partir del inicio del nuevo año.
A este escenario de actualizaciones oficiales se sumó en los primeros días de enero un nuevo aumento en los peajes bonaerenses, que volvió a tensionar la relación entre el Gobierno provincial y los usuarios de las rutas. Desde el 3 de enero rigen subas de entre el 7% y el 10% en la Autopista Buenos Aires–La Plata y en el corredor atlántico, una decisión que generó rechazo inmediato de automovilistas, transportistas y organizaciones viales por el impacto económico en plena temporada de verano.
Las críticas fueron encabezadas por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que denunció el carácter sorpresivo del ajuste y la falta de instancias previas de información y participación. La entidad advirtió que el aumento encarece los costos del transporte de cargas y pasajeros, presión que termina trasladándose a precios, y cuestionó la ausencia de mejoras visibles en las rutas y servicios concesionados.
En ese marco, apuntó contra AUBASA y el Gobierno bonaerense por un esquema que calificó de “meramente recaudatorio” y anticipó que analiza presentaciones administrativas y judiciales para exigir la revisión de la medida y mayor transparencia sobre el destino de los fondos.