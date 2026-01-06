6 de enero de 2026
JUSTICIA
La Justicia hizo lugar al reclamo de un municipio peronista contra Edesur
El Juzgado Federal de Quilmes habilitó feria en el reclamo de Berazategui por los reiterados cortes de luz, al considerar el tema como urgente. También exigió a la empresa que presente, en un plazo de tres días, el plan de emergencia que le ordenó ejecutar en 2023.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, hizo lugar a la denuncia presentada por el intendente de Berazategui, Carlos Balor (reemplazó al fallecido Juan José Mussi), contra la empresa Edesur S.A. por los reiterados cortes de energía eléctrica que afectan al distrito.
Tras analizar el recurso de amparo, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial para tratar el tema, al considerar que las cuestiones planteadas revisten carácter urgente y no admiten demora, dada la afectación de servicios esenciales.
Además, intimó a la empresa para que en un plazo de tres días acredite el cumplimiento de la medida cautelar dictada en marzo de 2023, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones conminatorias, acompañando los informes exigidos en dicha resolución judicial.
Para la resolución, Armella también consideró un relevamiento realizado por la Secretaría de Salud del municipio del Conurbano, en el cual se detallan las consecuencias que los cortes de energía generan sobre la provisión de agua potable y la salud de la población, dado que el sistema de abastecimiento local depende del funcionamiento de bombas eléctricas.