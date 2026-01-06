Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de enero de 2026 JUSTICIA

La Justicia hizo lugar al reclamo de un municipio peronista contra Edesur

El Juzgado Federal de Quilmes habilitó feria en el reclamo de Berazategui por los reiterados cortes de luz, al considerar el tema como urgente. También exigió a la empresa que presente, en un plazo de tres días, el plan de emergencia que le ordenó ejecutar en 2023.

