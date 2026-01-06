6 de enero de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Se agrava la situación por el fuego en el Parque Los Glaciares: ya hay 40 avacuados
Con índices de peligrosidad que van de muy alto a extremo, brigadistas de distintas jurisdicciones combaten focos activos en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En el Parque Nacional Los Glaciares tuvieron que evacuar a personas que estaban acampando
La Patagonia transita uno de los momentos más complejos de la temporada estival en materia de incendios forestales, con múltiples focos activos, condiciones climáticas adversas y un despliegue permanente de brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad en distintos puntos de la región. Las altas temperaturas, la sequía acumulada y los vientos variables mantienen en alerta máxima a las autoridades provinciales y nacionales.
Uno de los puntos más complicados está en Santa Cruz, donde el incendio forestal en la zona del cerro Huemul, en el norte del Parque Nacional Los Glaciares, continúa activo y mantiene en alerta a las autoridades desde este domingo.
Desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informaron que hasta las 15:00 de este lunes se han evacuado, desde Bahía de los Témpanos, a 40 personas que estaban acampando en la zona remota.
Asimismo, además de los equipos de brigadistas de la Administración Parques Nacionales y el Consejo Agrario Provincial (CAP), ya se encuentra operando en el lugar el avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
El director de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de Parques Nacionales, Ariel Amthauer, advirtió a FM Dimensión, de El Calafate, que “Si entra al bosque (del río Túnel), el incendio puede durar un par de semanas”.
“Ahí el combustible es de mayor tamaño y densidad, y eso genera incendios que perduran en el tiempo y requieren mucha más agua y líneas de defensa más extensas”, explicó.
En Río Negro, el Gobierno provincial difundió el parte diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), que confirmó índices de peligrosidad “muy alto” en Bariloche y “extremo” en El Bolsón, General Conesa y Guardia Mitre. Durante las últimas horas, en Villa Llanquín se detectaron 13 fogones activos en un camping ubicado en una zona alejada de la balsa, todos extinguidos por las cuadrillas, con labrado de actas y presencia policial por violación a la Emergencia Ígnea. Además, se combatieron dos incendios menores en sectores urbanos, que fueron controlados rápidamente gracias al aviso de vecinos.
En la zona andina rionegrina, el SPLIF respondió a numerosas denuncias, lo que implicó un importante despliegue de móviles, brigadistas, Policía de Río Negro y balseros. Para este lunes se esperan tormentas eléctricas y chaparrones, con temperaturas cercanas a los 29 y 30 grados, un escenario que no disipa el riesgo y que podría incluso sostener condiciones peligrosas durante varios días.
En Neuquén, la Intendencia del Parque Nacional Lanín informó que se detuvo un incendio forestal en la zona de Lago Hermoso, donde se desplegó un operativo conjunto con brigadistas del ICE Zona Sur, bomberos voluntarios de San Martín de los Andes y Villa Meliquina, cuadrillas provinciales y medios aéreos. Por razones de seguridad, se restringió el acceso al área y Gendarmería Nacional realiza cortes intermitentes sobre la Ruta Nacional 40 para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
También en el oeste de Chubut se registraron situaciones de alta complejidad. En Cholila, un incendio forestal de importantes dimensiones se inició durante la tarde del domingo en un sector rural cercano al camino a Villa Lago Rivadavia. El fuego avanzó con rapidez debido a las altas temperaturas, los pastizales secos y la sequía, lo que obligó a desplegar brigadas locales, cuadrillas de Epuyén y Las Golondrinas, bomberos voluntarios y un avión hidrante. Si bien hacia la noche el foco fue contenido, las tareas de enfriamiento y monitoreo continúan ante el riesgo de reactivación.
En este contexto, las provincias mantienen vigente la Emergencia Ígnea, que prohíbe encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, riberas de ríos, lagos y áreas naturales no habilitadas, así como la quema de residuos y el uso recreativo del fuego. Las sanciones por incumplimiento incluyen multas severas y acciones penales y patrimoniales contra los responsables.
Las autoridades reiteraron el pedido a residentes y turistas de extremar los cuidados, respetar las indicaciones oficiales y denunciar de inmediato cualquier columna de humo o indicio de incendio a los números de emergencia. Las próximas horas serán determinantes para contener los focos activos y evitar que la situación se agrave en una de las regiones naturales más sensibles del país.