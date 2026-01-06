Volver | La Tecla Nacionales 6 de enero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Se agrava la situación por el fuego en el Parque Los Glaciares: ya hay 40 avacuados

Con índices de peligrosidad que van de muy alto a extremo, brigadistas de distintas jurisdicciones combaten focos activos en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En el Parque Nacional Los Glaciares tuvieron que evacuar a personas que estaban acampando

