Petroquímica hace oídos sordos a la conciliación obligatoria con Provincia y avanza con despidos

Tras la confirmación de 65 despidos en la planta de Sealed Air en Quilmes y la ruptura de las negociaciones en el marco de la conciliación obligatoria, los trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado. Desde el gremio denuncian un plan de reestructuración que implica una mayor reducción de personal.

