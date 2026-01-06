Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de enero de 2026 BOLETÍN OFICIAL

Más de diez partidos bonaerenses bajo emergencia por inundaciones

La Provincia declaró y prorrogó la emergencia agropecuaria por inundaciones en más de diez distritos del interior bonaerense, con beneficios fiscales y crediticios para productores rurales afectados por el avance del agua.

