Juguetes sin aumentos y más financiación: así fue el termómetro de Reyes Magos

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que las ventas por el Día de los Reyes Magos crecieron 0,9% en unidades frente a 2025, impulsadas por promociones, financiamiento y una fuerte preferencia por juegos didácticos y de aire libre, en un contexto de gasto familiar planificado y sin subas de precios.

