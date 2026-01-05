Apps
Lunes, 5 enero 2026
5 de enero de 2026
PESAR

Tragedia en la ruta: murió el padre de un intendente

El padre de Matías Nebot, alcalde de Saavedra, falleció tras chocar por detrás a un camión, en la ruta 85.

El padre de un intendente bonaerense perdió la vida hoy en un trágico accidente de tránsito, ocurrido sobre la ruta 85.

Se trata de Carlos Alberto Nebot, padre de Matías Nebot, jefe comunal del partido de Saavedra y uno de los cuatro intendentes vecinalistas de la provincia de Buenos Aires.

Nebot (padre) era el único tripulante de una camioneta Nissan Frontier 4x4 blanca, a bordo de la cual recorría el tramo de la ruta que se extiende entre los distritos de Coronel Pringles y Tres Arroyos.

A la altura de la localidad de Indio Rico, cerca del paraje La Virginia, y por causas que aún resta determinar, el vehículo chocó por detrás a un camión de carga y quedó incrustado en la parte trasera del vehículo. Nebot falleció, y el conductor del camión quedó ileso.

El hecho es investigado por la ayudantía fiscal del lugar, en una causa provisoriamente caratulada como homicidio culposo. Carlos Nebot tenía 74 años.
 

