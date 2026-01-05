5 de enero de 2026
POR REDES
Libertarios quieren marcar agenda y pidieron discutir la BUP en la Provincia
Tras su éxito en las elecciones nacionales de octubre, dirigentes de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires aseguraron que intentarán llevar esa discusión a la Legislatura bonaerense para que pueda implementarse en la próxima elección
Pese a las críticas de varios sectores, la Boleta Única Papel (BUP) tuvo su estreno con éxito en las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre, donde La Libertad Avanza se impuso ante Fuerza Patria. En ese sentido, dirigentes violetas salieron con fuerza a instalar en la agenda política bonaerense el debate por la implementación de la Boleta Única de Papel y reclamaron que el tema sea discutido en la Legislatura provincial.
El pedido apunta a modificar el actual esquema electoral y, según plantean, mejorar la transparencia y la agilidad del acto electoral en el distrito más grande del país.
Desde el espacio libertario sostienen que la Provincia de Buenos Aires mantiene un sistema que favorece distorsiones en la representación. En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, fue el primero en remarcar la necesidad de avanzar con la boleta única en todo el territorio nacional y cuestionó prácticas como las colectoras o la proliferación de partidos en un mismo distrito, a las que definió como mecanismos que alteran la voluntad real del electorado.
La crítica también apuntó directamente a la administración provincial. Para los referentes de La Libertad Avanza, el gobierno de Axel Kicillof no muestra interés en modernizar el sistema de votación y se mantiene aferrado a un esquema que consideran obsoleto. En ese sentido, advirtieron que la falta de cambios impacta de lleno en la confianza de los ciudadanos al momento de votar.
Sebastián Pareja, uno de los principales armadores del espacio en territorio bonaerense, afirmó que la Boleta Única de Papel ya demostró ser un acierto tanto en términos políticos como en su puesta en marcha a nivel nacional. Además, cuestionó la postura del Ejecutivo provincial y sostuvo que esa resistencia forma parte de una mirada que tolera prácticas poco transparentes y alejadas de los estándares democráticos.
En ese contexto, Pareja dijo que “los bloques de Diputados y Senadores de La Libertad Avanza van a trabajar sin pausa dentro de la Legislatura bonaerense”. La estrategia incluye insistir con proyectos y mantener el reclamo activo hasta que el sistema sea tratado y aprobado, con el objetivo de que la Provincia de Buenos Aires adopte la boleta única en futuros procesos electorales.
Alejandro Carrancio, otro de los dirigentes que se sumó al reclamo, subrayó que la implementación del nuevo sistema es un paso clave para ordenar el esquema electoral bonaerense. Según explicó, la boleta única permite reducir maniobras irregulares, simplificar la oferta electoral y garantizar que cada voto refleje de manera más fiel la decisión del ciudadano.
Desde La Libertad Avanza insisten en que el cambio no responde a una conveniencia partidaria sino a una reforma estructural necesaria. Argumentan que la boleta única fortalece la democracia al eliminar incentivos para prácticas fraudulentas y al facilitar el proceso de votación, especialmente en un distrito con millones de electores.
Con este planteo, el espacio libertario busca abrir un debate que incomoda al oficialismo provincial y promete tensar la discusión política en la Legislatura. La Boleta Única de Papel vuelve así al centro de la escena bonaerense, como una bandera que La Libertad Avanza está dispuesta a agitar hasta convertirla en ley.