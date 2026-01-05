Libertarios quieren marcar agenda y pidieron discutir la BUP en la Provincia

Tenemos que seguir trabajando para tener BOLETA ÚNICA DE PAPEL en cada provincia y terminar con la trampa de las colectoras o los cientos de partidos en el mismo distrito que solo distorsionan la verdadera voluntad del electorado. — Martin Menem (@MenemMartin) January 4, 2026

La Boleta Única de Papel es un éxito político y de implementación del gobierno de @JMilei. Tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera… https://t.co/wWaOuJcVL5 — Sebastián Pareja (@SPareja_) January 4, 2026