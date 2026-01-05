5 de enero de 2026
EN BAJA
Mal año para los bebés: nacieron muchos menos bonaerenses en 2025
La cantidad de nacimientos en el año fue muy inferior a la de 2024, consolidando la fuerte caída en la natalidad, muy significativa desde la pandemia. Con las muertes estabilizadas, hay una reducción de la población en términos absolutos.
En consonancia con la baja de la natalidad a nivel global, durante 2025 nacieron muchos menos bebés que el año anterior en la provincia de Buenos Aires, consolidando una tendencia decreciente muy significativa desde la pandemia de COVID-19, la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2.
En los últimos doce meses se registraron en suelo bonaerense 120.138 alumbramientos, según el Registro Provincial de las Personas. Es un 9% menos que en 2024, cuando hubo 131.186 nacimientos, y un 55% menos que en 2020, año en que nacieron 186.588 bebés bonaerenses.
Aunque se sabe que se trata de un fenómeno mundial que presume que la baja en los nacimientos viene de hace rato, no hay datos confiables para realizar la comparación con años anteriores al estallido de la pandemia en la provincia de Buenos Aires, ya que hasta 2020 no existía una estadística consolidada. A partir de entonces se verifica una disminución constante de los alumbramientos.
En efecto, a los 186.588 nacimientos de 2020 le siguió en 2021 una cifra bastante menor, de 166.102; al año siguiente nacieron en la provincia 154.046 bebés; en 2023, 141.785; en 2024, como apuntamos más arriba, 131.186, y en el año que acaba de terminar se sumaron 120.138 bonaerenses.
Lo que no viene en baja son las muertes, que se mantienen relativamente estables, por lo que la población de la provincia está registrando una merma neta. En efecto, en 2025 fallecieron unas 133.900 personas, lo cual supone una reducción de la cantidad de bonaerenses de alrededor de 13.800 individuos.