Buenos Aires 5 de enero de 2026

Mal año para los bebés: nacieron muchos menos bonaerenses en 2025

La cantidad de nacimientos en el año fue muy inferior a la de 2024, consolidando la fuerte caída en la natalidad, muy significativa desde la pandemia. Con las muertes estabilizadas, hay una reducción de la población en términos absolutos.

