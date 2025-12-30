Apps
Martes, 30 diciembre 2025
30 de diciembre de 2025
SIGUE LA INVESTIGACION

Allanamientos en la casa de Javier Faroni y sedes de la AFA por presunto circuito irregular de fondos millonarios

La Justicia federal realizó un operativo en la residencia del empresario teatral como también en instalaciones de la entidad deportiva

Esta mañana, los agentes de la Policía Federal Argentina irrumpieron en la residencia de Javier Faroni en Nordelta y  llevaron a cabo  un allanamiento. También  en la sede histórica de la AFA en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio deportivo de Ezeiza.

La medida judicial responde a una investigación por presunto lavado de activos y desvío de fondos originada por tribunales federales de Estados Unidos.

El foco está en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Florida por Erica Gillette, esposa de Faroni. Además, meses después, fue designada como agente comercial exclusiva en el exterior por la AFA, durante la presidencia de Claudio "Chiqui" Tapia.

Según documentación bancaria confidencial, la empresa acumuló más de USD 260 millones (con un volumen real estimado en USD 300 millones) en cuentas de Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan. Estos fondos provenían principalmente de sponsors internacionales como Adidas, derechos de transmisión, plataformas digitales como AFA Play y partidos amistosos de la Selección Argentina en Asia, Medio Oriente, África y Estados Unidos.

Los ingresos ingresaban directamente a las cuentas de TourProdEnter sin pasar por la AFA en Argentina, en un contexto de restricciones cambiaria.

Además, se detectaron transferencias por casi USD 500.000 a empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y giros significativos a Uruguay. 

La causa, que se encuentra en pleno desarrollo, busca documentación, dispositivos electrónicos y contratos que permitan esclarecer el destino final de los fondos generados por la Selección campeona del mundo. 

