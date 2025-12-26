26 de diciembre de 2025
Kicillof y Magario tienden puentes con la CGT para rechazar la reforma laboral
El Gobernador, la vicegobernadora e integrantes importantes del gabinete mantuvieron una reunión clave en la central obrera de la calle Azopardo. Analizaron el impacto de las medidas económicas nacionales en la Provincia y acordaron una estrategia conjunta para "proteger las conquistas alcanzadas".
Luego de su visita a Moreno, donde entregó ambulancias y recorrió un hospital público, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y parte de su gabinete, desembarcaron este viernes en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El encuentro tuvo como objetivo central cerrar filas ante el avance de las políticas de ajuste y la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional, mientras en el Congreso de la Nación se debate el Presupuesto 2026 para la administración nacional.
Desde la central obrera calificaron el modelo económico de Javier Milei como un "ataque al trabajo" que golpea directamente el empleo y el poder adquisitivo. Durante la charla, se manifestó una "profunda preocupación" por la caída de la actividad industrial y el deterioro del mercado interno, factores que afectan con especial dureza al entramado productivo bonaerense.
Uno de los puntos más calientes de la reunión fue el análisis de la reforma laboral. La CGT la definió como "regresiva, flexibilizadora y precarizadora", denunciando que no ofrece soluciones a la crisis y que amenaza derechos históricos. En ese sentido, los dirigentes sindicales y los funcionarios provinciales coincidieron en la necesidad de "dar la pelea" en tres frentes: la calle, el Congreso (Diputados y Senado) y la Justicia.
La cúpula de la CGT aprovechó la visita para destacar el rol de Kicillof en el escenario federal. Lo señalaron como una figura clave para articular el trabajo con otros gobernadores en defensa de la producción. "Subrayamos la importancia de Axel Kicillof como gobernador de la provincia más grande y poblada del país", expresaron a través de un comunicado tras el cónclave.
Kicillof no llegó solo. Estuvo acompañado por una comitiva de peso: el ministro de Trabajo, Walter Correa; el de Gobierno, Carlos Bianco; el de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque; y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. El vínculo entre el gobierno bonaerense y la central obrera es muy fluido. Previo a las elecciones nacionales, Kicillof también participó de un acto en homenaje a José Ignacio Rucci junto a los titulares de la CGT y los sindicalistas que conformaban la lista de Fuerza Patria para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
La reunión terminó con un mensaje de unidad: la utilización de "todas las herramientas democráticas" para frenar el avance sobre los derechos laborales, reafirmando el compromiso de la Provincia y la central obrera de cara a un 2026 que promete alta conflictividad social.