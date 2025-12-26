26 de diciembre de 2025
EN MORENO
Kicillof, picante contra Milei: “Nunca va a contar con nuestra obediencia”
El gobernador recorrió la ampliación del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, inauguró nuevos espacios clave y puso en funcionamiento ambulancias de alta complejidad, en un acto atravesado por fuertes críticas al Gobierno nacional y un mensaje directo al Presidente.
Axel Kicillof volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada durante una recorrida por el municipio de Moreno, donde visitó las obras de ampliación del Hospital Zonal General de Agudos “Mariano y Luciano de la Vega” y encabezó la puesta en marcha de tres ambulancias de alta complejidad.
El acto tuvo tono de gestión, pero también de alto voltaje político, con definiciones que apuntaron sin rodeos contra Javier Milei. El mandatario estuvo acompañado por la intendenta Mariel Fernández e integrantes del gabinete bonaerense. El Gobernador destacó el proceso de recuperación del sistema sanitario provincial tras años de abandono. En ese marco, sostuvo que la reinauguración de quirófanos y la mejora de las instalaciones son parte de un plan iniciado al comienzo de su mandato para revertir la desinversión en la salud pública.
Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Kicillof se refirió al vínculo con el Gobierno nacional. “Es de público conocimiento que el Presidente no quiere recibirnos”, lanzó, y fue más allá al explicar los motivos: según señaló, Milei evita esos encuentros porque la Provincia reclamaría equipamiento y recursos que, afirmó, la Nación adeuda a los bonaerenses.
La frase más dura del discurso no tardó en llegar y encendió el aplauso de los presentes. “Milei debe comprender que nunca va a contar con nuestra obediencia porque estamos convencidos de que sus ideas no traen nada bueno para la provincia de Buenos Aires”, afirmó Kicillof, dejando en claro que no habrá alineamiento automático con la gestión nacional.
En cuanto a las obras, la ampliación del hospital incluyó la construcción de cuatro nuevos consultorios externos destinados a urología y cuidados paliativos, además de mejoras en quirófanos y el avance del futuro servicio de hemodinamia. También se realizaron remodelaciones en internación, esterilización y se sumaron salas de pediatría y gineco-obstetricia, lo que permitió incrementar en un 30% la capacidad de respuesta en áreas sensibles.
Durante la jornada se entregaron dos ambulancias de alta complejidad para el municipio y una para el Hospital materno “Estela de Carlotto”. Con estas unidades, la Provincia alcanzó las 425 ambulancias incorporadas desde 2019. Kreplak remarcó que este refuerzo no fue casual, sino el resultado de una decisión política de invertir de manera sostenida en el sistema de salud público.
La intendenta Mariel Fernández puso el acento en el contexto económico y político. Aseguró que Moreno necesitaba tanto las obras como las ambulancias para seguir cuidando a la población y apuntó contra la Nación al señalar que, ante la falta de acompañamiento, la articulación con la Provincia fue clave para sostener la atención sanitaria.
Sobre el cierre, Kicillof volvió a diferenciar su gestión del rumbo nacional y dejó un mensaje con tono de balance y proyección. Dijo sentirse orgulloso de que cada inversión realizada por la Provincia esté orientada a garantizar más salud, educación y trabajo, en contraste —según remarcó— con un Gobierno nacional que busca achicar el Estado.