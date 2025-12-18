Volver | La Tecla Municipios 18 de diciembre de 2025 AJUSTANDO CINTURONES

Un intendente extendió la emergencia, pero garantiza el pago del aguinaldo

El jefe comunal de un municipio bonaerense prorrogó el estado de emergencia del distrito pero aseguró que los empleados municipales cobrarán su sueldo complementario en tiempo y forma.

