18 de diciembre de 2025
AJUSTANDO CINTURONES
Un intendente extendió la emergencia, pero garantiza el pago del aguinaldo
El jefe comunal de un municipio bonaerense prorrogó el estado de emergencia del distrito pero aseguró que los empleados municipales cobrarán su sueldo complementario en tiempo y forma.
El intendente del partido bonaerense de Tapalqué, Gustavo Cocconi, decidió extender el período de emergencia del distrito que gobierna hasta el último día de marzo del año próximo, pero garantizó el pago del aguinaldo de fin de año para los empleados municipales.
De esta manera, el alcalde peronista procuró llevar tranquilidad a los trabajadores del municipio, a pocos días de la Navidad y el Año Nuevo, a pesar de que los recursos enviados por el gobierno bonaerense en concepto de coparticipación no son suficientes para sufragar totalmente sus haberes.
“En relación al pago del aguinaldo se hace saber que en el monto percibido en concepto de coparticipación no abarcó lo necesario para su pago. Sin embargo, haciendo un esfuerzo se ha conseguido la posibilidad financiera para que sea depositado el día 22 de diciembre y que los trabajadores tendrán disponible el día 23”, informó la comuna.
En tanto, “el haber mensual de diciembre de 2025 será depositado el día 30 de diciembre de 2025, por lo que estará disponible para los trabajadores el día 31”, explicó la Municipalidad de Tapalqué.
Cocconi prorrogó la emergencia económica del distrito, que vencía el último día de este año, hasta el 31 de marzo de 2026. Aun así, evalúa el pago de un bono de fin de año a los municipales, en adición al sueldo y el aguinaldo. En este caso el pago se haría en la primera quincena de enero. Pero esa posibilidad está supeditada a que la comuna cuente con fondos suficientes.