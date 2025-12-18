18 de diciembre de 2025
INYECCIÓN
Provincia ART se capitaliza para crecer en 2026
La empresa estatal recibirá aportes de otras compañías del grupo por 180.000 millones para financiar su plan de modernización e innovación.
Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia, anunció un plan de capitalización por 180 mil millones de pesos, que “le permitirá continuar liderando el mercado, fortalecer su estructura financiera y potenciar la innovación en sus procesos y servicios”, expresa la compañía en un comunicado.
Los aportes serán realizados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y Provincia Seguros, otras dos empresas del grupo, en diferentes tramos durante todo 2026.
“La inyección de capital equivalente a dos meses de facturación refleja la confianza en Provincia ART y en su rol social fundamental: garantizar prestaciones a más del 25% del total de personas trabajadoras registradas en Argentina. Este respaldo nos permite acelerar un plan de expansión ambicioso, fortaleciendo nuestra presencia nacional y ampliando la red de atención para empresas y personas trabajadoras”, aseguró Fernando Zack, presidente de Provincia ART.
”Esta inyección de capital no solo apunta a reforzar nuestra solidez, sino que representa un compromiso para convertirnos en una compañía aun más eficiente, moderna y preparada para el futuro. Creemos que este enfoque es el único camino para la sostenibilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo”, agregó.
En los próximos años, el objetivo de Provincia ART es ofrecer soluciones más ágiles y eficientes para empresas y personas trabajadoras, en línea con las nuevas demandas del sector. Para lograrlo, la aseguradora se orienta a la incorporación de inteligencia artificial en sus procesos.