Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de diciembre de 2025 CONGRESO

La reforma laboral se estira y el Senado la tratará recién el 10 de febrero de 2026

Tras un acuerdo entre el oficialismo libertario y sectores dialoguistas, el dictamen ya está firmado pero el debate en el recinto quedó postergado para después del receso, en un clima de tensión cruzada por el Presupuesto 2026 y la AGN.

Compartir