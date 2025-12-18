18 de diciembre de 2025
CONGRESO
La reforma laboral se estira y el Senado la tratará recién el 10 de febrero de 2026
Tras un acuerdo entre el oficialismo libertario y sectores dialoguistas, el dictamen ya está firmado pero el debate en el recinto quedó postergado para después del receso, en un clima de tensión cruzada por el Presupuesto 2026 y la AGN.
El tratamiento de la reforma laboral volvió a patearse para adelante. Aunque el Gobierno logró este martes un dictamen de mayoría en el Senado, la discusión en el recinto quedó formalmente agendada para el 10 de febrero de 2026, luego del receso de verano. La definición fue parte de una negociación intensa entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, que durante varias horas estuvo al borde de romperse.
El acuerdo se terminó de sellar en el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, encabezado por Patricia Bullrich, donde la propia ministra confirmó que el proyecto no bajará al recinto en diciembre. La idea es tomarse enero y los primeros días de febrero para introducir cambios y terminar de pulir un texto que genera resistencias incluso entre aliados circunstanciales del oficialismo.
La demora no fue casual. Lo ocurrido en la Cámara de Diputados con el Presupuesto 2026 y el reparto de las bancas en la Auditoría General de la Nación agitó fuerte el clima político en el Senado. Ese combo elevó la tensión al máximo y, cerca del mediodía, las conversaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista estuvieron prácticamente cortadas. En ese contexto, Bullrich se trasladó de urgencia a la Casa Rosada para destrabar la situación.
El retorno de la ministra trajo algo de calma. En una reunión clave realizada en el bloque de la Unión Cívica Radical se resolvió avanzar con la firma del dictamen de reforma laboral, aunque con disidencias, y postergar el debate en el recinto. “Estaba todo al límite. Nadie quiso atropellar y se priorizó sostener la convivencia”, resumió un senador con acceso directo a las negociaciones, que valoró el rol de Bullrich para evitar un quiebre mayor.
Mientras la reforma laboral espera, lo que sí avanzará es el Presupuesto 2026 junto con la ley de inocencia fiscal. Ambos proyectos tendrían despacho y se encaminarían a ser sancionados el viernes 26 de diciembre, con la intención del Ejecutivo de cerrar ese día el período extraordinario convocado hasta el martes 30.
El malestar de los dialoguistas no sólo pasó por el ritmo legislativo. También pesó el acuerdo del oficialismo con el kirchnerismo y el gobernador salteño Gustavo Sáenz para distribuir las tres sillas de la AGN, un movimiento que todavía genera ruido en los pasillos del Congreso y que algunos bloques aliados no terminan de digerir.
Las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda están integradas por 17 senadores: cinco del oficialismo, cinco del kirchnerismo y siete dialoguistas. Para que el dictamen prospere, La Libertad Avanza necesita reunir al menos nueve firmas en cada comisión, lo que obliga a sumar cuatro voluntades de ese grupo intermedio. En febrero, con el debate ya en el recinto, ese equilibrio volverá a ponerse a prueba.