Kicillof comparó la reforma laboral de Milei con la “Ley Banelco”

El gobernador bonaerense dijo que el proyecto del gobierno libertario “es lo más parecido que hay” al que impulsó De la Rúa y que derivó en una crisis política por acusaciones de sobornos a senadores.

