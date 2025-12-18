18 de diciembre de 2025
DURO
Kicillof comparó la reforma laboral de Milei con la “Ley Banelco”
El gobernador bonaerense dijo que el proyecto del gobierno libertario “es lo más parecido que hay” al que impulsó De la Rúa y que derivó en una crisis política por acusaciones de sobornos a senadores.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei “es lo más parecido que hay” a la llamada “Ley Banelco”, la que impulsó en su momento el entonces presidente Fernando de la Rúa, y que provocó una crisis política que derivó en la renuncia de su vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez.
“Es un proyecto de lo más viejo que hay, lo más parecido a lo que fue la Ley Banelco en la época de De la Rúa”, dijo Kicillof durante una entrevista radiofónica.
Aquella ley (así bautizada porque, según el sindicalista Hugo Moyano, el ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, habría dicho que para hacer pasar el proyecto tenía “la Banelco”, en referencia a fondos con los cuales sobornar a senadores) dio lugar a uno de los mayores escándalos de la democracia y derivó en la renuncia de Álvarez a la vicepresidencia a sólo un año de asumir.
“Lo que hay que ver es cómo se conservan los puestos de trabajo, cómo se mejoran el salario y los ingresos”, dijo Kicillof. “Esta reforma no defiende los derechos ni del precarizado, ni el que perdió la changa, ni del que trabaja en una plataforma. Nosotros tenemos proyecto para conservar y generar derechos a los que tienen hoy un trabajo.”