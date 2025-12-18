Apps
Jueves, 18 diciembre 2025
18 de diciembre de 2025
SIN EUFEMISMOS

 “Métete la motosierra en el culo, Milei”: intendente peronista en llamas

El jefe comunal de Castelli, Francisco Echarren, no tuvo pelos en la lengua al cuestionar una obra que Nación paralizó en su municipio que se reactivó con fondos aportados por la Provincia.

 "Métete la motosierra en el culo, Milei": intendente peronista en llamas
El intendente de Castelli, Francisco Echarren (Unión por la Patria), escaló una vez más su enfrentamiento con las políticas económicas del presidente Javier Milei, y dirigió un duro mensaje al titular del Ejecutivo nacional.

“Métete la motosierra en el culo Milei, en la Provincia tenemos corazón”, escribió en sus redes sociales, acompañando imágenes de una obra en su municipio que finalizó gracias al aporte de la Provincia tras la paralización por parte de Nación.

“Con el gobernador Axel Kicillof estamos terminando otra obra abandonada y frenada por Milei”, señaló el alcalde peronista, en referencia a la reactivación del Centro de Desarrollo Infantil en el distrito, una infraestructura clave para la atención de la primera infancia.
 Al respecto, el jefe comunal castellense sostuvo que “el Centro de Desarrollo Infantil va a permitir que cientos de niños accedan a terapias y tratamientos para tener un futuro mejor”.

En cuanto a las diferencias de pensamiento con los libertarios, Echarren consideró: “A nosotros no nos da lo mismo la crueldad”, y agregó: “Creemos en una Argentina donde las grandes mayorías vivan mejor”.

“Y les vamos a ganar así. Con el corazón”, cerró el jefe comunal de Unión por la Patria.
 

