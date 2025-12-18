 “Métete la motosierra en el culo, Milei”: intendente peronista en llamas

ROSCA ATR Andrés Sosa

PJ bonaerense: la propuesta que busca tender puentes de unidad entre Máximo y Kicillof La previa a la reunión del Consejo Provincial se desarrolla con diálogo entre delegados del kirchnerismo y el kicillofismo. La idea que ronda para lograr amalgamar a todos los sectores y convivir en la estructura partidaria del justicialismo.