18 de diciembre de 2025
TENSIÓN
Una multitud salió a la calle y se endurece la postura contra a la reforma laboral de Milei
La CGT, centrales obreras y varios espacios políticos se movilizaron contra la iniciativa del gobierno nacional. Advirtieron que si la reforma pasa por el Senado habrá paro nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este martes una masiva movilización para expresar su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Con una fuerte presencia sindical en las calles y consignas contra el ajuste, la central obrera volvió a marcarle la cancha a la administración de Javier Milei, en un escenario de creciente conflictividad social.
Desde horas tempranas, distintos gremios comenzaron a concentrarse en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, con banderas, bombos y columnas que avanzaron hacia el centro. El reclamo tuvo como eje central el rechazo a los cambios en las condiciones de contratación, el régimen de indemnizaciones y la ampliación del período de prueba, puntos que la CGT considera un retroceso en materia de derechos laborales.
En los discursos, los dirigentes sindicales apuntaron directamente contra la Casa Rosada y denunciaron que la reforma beneficia a los grandes empresarios en detrimento de los trabajadores. “No es modernización, es precarización”, fue una de las frases que más se repitió entre los oradores, que también cuestionaron la falta de diálogo con el movimiento obrero organizado.
La movilización se dio en un contexto económico complejo, con pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y un mercado laboral golpeado. En ese marco, desde la CGT advirtieron que avanzar con una reforma de estas características puede profundizar la desigualdad y aumentar la informalidad, lejos de generar empleo genuino, como sostiene el oficialismo.
Además, la central obrera dejó en claro que la marcha no será un hecho aislado. Varios referentes sindicales deslizaron la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si el Gobierno insiste con el proyecto sin modificaciones. La advertencia incluyó desde paros sectoriales hasta una eventual huelga general, una herramienta que la CGT ya utilizó en otras etapas de tensión con el poder político.
El Ejecutivo, por su parte, defendió la iniciativa al señalar que busca dinamizar el mercado laboral y atraer inversiones. Sin embargo, el clima en la calle mostró que el debate está lejos de cerrarse y que la resistencia sindical sigue siendo un actor clave en la discusión pública sobre el rumbo económico y social del país.
Con esta movilización, la CGT volvió a ocupar un rol protagónico en la escena política y social, en un momento donde las decisiones del Gobierno generan apoyos y rechazos en partes iguales. La pulseada por la reforma laboral promete escalar y sumar nuevos capítulos, con la calle como uno de los principales escenarios del conflicto.
El co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, fue contundente al detallar los pasos a seguir de las centrales obreras si avanza la reforma laboral: “Pueden venir por todo lo que quieran, pero nunca van a poder venir por nuestra dignidad. Nosotros pusimos el capital de esta patria. Basta de creer que esta ley es para las pymes, es para sus ‘amigotes’. Hoy más que nunca, iniciamos este plan de lucha que, si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional".