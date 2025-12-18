Volver | La Tecla Nacionales 18 de diciembre de 2025 TENSIÓN

Una multitud salió a la calle y se endurece la postura contra a la reforma laboral de Milei

La CGT, centrales obreras y varios espacios políticos se movilizaron contra la iniciativa del gobierno nacional. Advirtieron que si la reforma pasa por el Senado habrá paro nacional.

