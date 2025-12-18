18 de diciembre de 2025
POR DECRETO
La Provincia destina $10.000 millones a hospitales: cómo se distribuyen los fondos
El Gobierno bonaerense estableció el reparto de fondos a cinco entidades de alta complejidad y servicios de atención médica integral para la comunidad. Los detalles de la medida.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires fijó los aportes que realizará durante el Ejercicio 2025 a cinco hospitales de alta complejidad y servicios de atención médica integral para la comunidad (SAMIC), mediante el Decreto N° 2956/2025, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La medida establece un desembolso total de $10.000 millones a cargo del Estado provincial, en su carácter de cofinanciador, para garantizar el funcionamiento regular de hospitales estratégicos del sistema sanitario bonaerense.
Según lo dispuesto, el Hospital “Presidente Néstor Kirchner” SAMIC de Gregorio de Laferrere y el Hospital “Dr. René Favaloro” SAMIC de Rafael Castillo recibirán $1.000 millones cada uno. En tanto, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce – Dr. Néstor Carlos Kirchner” SAMIC de Florencio Varela contará con un aporte provincial de $4.000 millones.
Por su parte, el Hospital de Cuenca Alta “Néstor Kirchner” SAMIC de Cañuelas y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría percibirán $2.000 millones cada uno, conforme a los compromisos asumidos en los convenios de creación y funcionamiento de esos entes.
El decreto recuerda que estos hospitales fueron constituidos mediante acuerdos entre el Estado nacional, la Provincia y, en algunos casos, los municipios, estableciendo distintos esquemas de financiamiento compartido. En ese marco, la Provincia cumple con los porcentajes que le corresponden para asegurar la continuidad de los servicios y el desarrollo de las instituciones.
La norma autoriza además a la Tesorería General de la Provincia a efectuar los pagos, previa intervención de la Contaduría General, y establece que el gasto será atendido con cargo a la Solicitud de Gastos correspondiente tramitada a través del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).
El decreto fue refrendado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Economía, Pablo Julio López; y de Gobierno, Carlos Bianco, y se enmarca en la política sanitaria provincial orientada a sostener y fortalecer la red de hospitales de alta complejidad en el territorio bonaerense.