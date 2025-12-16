El "nuevo" esquema de poder en La Feliz

Agustín Neme asumió como alcalde y busca ordenar el oficialismo en medio de las tensiones de la oposición, mientras enfrenta la temporada con un gabinete en pleno reacomodamiento
La intendencia interina de Agustín Neme ya está en marcha en General Pueyrredon. Con la salida de Guillermo Montenegro hacia el Senado bonaerense, el concejal del PRO quedó al frente del Ejecutivo y, con su desembarco, comenzó una reconfiguración acelerada tanto en el Concejo Deliberante como en el gabinete municipal. El verano llegó con urgencias políticas y el nuevo intendente debió estrenarse gestionando, negociando y, sobre todo, ordenando.
En los pasillos del Palacio Municipal repiten una frase parafraseada prestada de un exministro de Economía: “hay que pasar el verano”. Y Neme tomó nota. Sus primeros movimientos estuvieron orientados a asegurar gobernabilidad, mantener cohesionado al oficialismo y despejar dudas sobre el rumbo político del nuevo esquema. La firma de paritarias clave, que le dio aire y una señal de estabilidad, fue uno de los primeros gestos hacia adentro.
La principal incertidumbre giraba en torno al radicalismo, socio mayoritario del llamado “modelo Mar del Plata”. Tras la jugada electoral del senador nacional marplatense, Maxi Abad, que compitió con boleta propia bajo el sello Nuevos Aires, se creía que el “contrato” se terminaba con la salida de Montenegro. Sin embargo, la UCR decidió permanecer dentro de la estructura local, al menos mientras Neme garantice lo que consideran irrenunciable: la autonomía de la gestión y la continuidad del esquema iniciado en 2019.
El intendente interino insiste en que su administración será un “gobierno de Mar del Plata”, lejos de convertirse en una réplica local del oficialismo nacional o en una franquicia libertaria. Ese compromiso destrabó el acompañamiento radical en la elección de autoridades del Concejo y permitió mantener a los funcionarios “boina blanca” que ya ocupaban cargos de gestión. La UCR, no obstante, dejó claro que su respaldo no es un cheque en blanco: si después de la temporada el intendente decide alterar el equilibrio original, volverán a abrirse.
Los libertarios, que compartieron alianza electoral con el PRO, también garantizaron acompañamiento político, aunque no formarán parte del gobierno. Su estrategia será marcar independencia, mostrar identidad propia y evitar que la gestión local los absorba dentro de la estructura amarilla.
Entre los socios menores —Coalición Cívica, GEN y fuerzas afines— la lógica es similar: seguirán orbitando alrededor del oficialismo con apoyo selectivo en el Concejo y presencia en áreas de gestión.
Mientras tanto, Montenegro observa desde su banca en la Legislatura. Su figura es una sombra determinante:pidió licencia como intendente pero no renunció, lo que le permite volver al Ejecutivo en cualquier momento hasta el 9 de diciembre de 2027. Además, dejó una estructura con aliados directos todavía en funciones.
todavía en funciones. Del otro lado del mostrador, la oposición no logra ordenar su tablero. Unión por la Patria con , Frente Renovador y Acción Marplatense atraviesan sus propias tensiones internas. En la sesión preparatoria no consiguieron imponer sus vicepresidencias y mantienen disputas abiertas entre el kirchnerismo, el kicillofismo y el massismo. Con el correr de los meses, la fractura entre La Cámpora y el espacio alineado con Axel Kicillof promete profundizarse de cara a las elecciones ejecutivas del ‘27.
Dentro del oficialismo legislativo también hubo movimientos: regresó Vilma Baragiola al Concejo tras dejar Desarrollo Social; Neme pidió licencia para asumir la intendencia; y Marianela Romero saltó al Senado Nacional como asesora de Abad. En La Libertad Avanza, Cecilia Martínez dejó su banca para asumir como senadora provincial. No se descartan más reacomodamientos en la oposición, según cómo avancen las negociaciones en la política bonaerense.
En el gabinete también se sintieron las primeras modificaciones. Como repite Neme en cada entrevista, su gobierno es “de continuidad”, y bajo ese paraguas, por ahora, se cubrieron los huecos que dejaron quienes asumieron como concejales: Fernando Muro en Desarrollo Local, Baragiola, Marcelo Cardoso en Inspección General y Liliana Piccolo en Secretaría Privada, que reemplaza al interino en el recinto. La estructura, afirma el nuevo jefe comunal, sigue siendo la que Montenegro dejó en funcionamiento.
Con un verano político que promete ser más caluroso que el climático, la gestión Neme encara su desafío inicial: administrar, contener, negociar y sostener una coalición diversa mientras la ciudad atraviesa la temporada. Además, cuenta con los números para avanzar con iniciativas propias. El verdadero test llegará después. Por ahora, en el Municipio se repite la máxima: lo importante es llegar a marzo sin que nada se rompa.