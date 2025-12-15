Apps
Rodríguez Larreta y una dulce noticia: tendrá un hijo con Milagros Maylin

El exintendente y ahora legislador porteño confirmó que su esposa está embarazada. Sigue los pasos del actual alcalde, Jorge Macri.

El ex jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ex precandidato presidencial del PRO y ahora legislador porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó una noticia que venía circulando hacía unos días: su esposa, Milagros Maylin, está embarazada, de modo que ambos tendrán su primer hijo.

La mujer de Rodríguez Larreta se encuentra en la doceava semana del embarazo, es decir, finalizando el tercer mes, por lo que la pareja consideró prudente comunicar la feliz noticia a sus familiares y amigos. Luego pasó lo que pasa siempre y la buena nueva se filtró a la prensa.

De alguna manera, el dirigente que supo ser una de las principales figuras del PRO, y que ahora tiene su propio movimiento en la Ciudad, sigue los pasos de quien, en lo político, siguió los suyos, porque el actual alcalde porteño, Jorge Macri, había contado hace un mes que su esposa, María Belén Ludueña, está encinta.

De esta manera, ambos referentes políticos anunciaron que serán padres en fechas cercanas.

Rodríguez Larreta se casó con Maylin a fines de 2024. Ella es comunicadora y desempeñó tareas de gestión en el gobierno de la Ciudad. Cuando se conocieron, él estaba casado con Bárbara Diez, con quien tiene dos hijas, Paloma y Serena.
 

