Hechos busca mantener su esencia: Passaglia y Mateucci serán los diputados
Los dos nicoleños presentarán mañana su bancada en la Cámara baja, sin María Paula Bustos, que irá al bloque del PRO. En el Senado la composición está por definirse.
Los diputados Manuel Passaglia e Ignacio Mateucci presentarán mañana formalmente el bloque del espacio Hechos en la Cámara de Diputados bonaerense, con una impronta localista que deja afuera a María Paula Bustos, quien integrará la bancada del PRO.
Los hermanos Passaglia (Manuel, ex intendente de San Nicolás, y Santiago, actual jefe comunal; ambos hijos de Ismael, quien también fue alcalde del distrito) lanzaron el espacio para las elecciones provinciales de septiembre, y buscan mantener la identidad de Hechos como movimiento surgido desde la segunda sección electoral.
Por eso, los nicoleños Passaglia y Mateucci serán los únicos dos integrantes del bloque. El exintendente será el presidente de la bancada. Bustos, que integró la lista legislativa pero que ya era diputada por el PRO, quedará en la bancada amarilla.
Desde el entorno de los Passaglia explicaron que no existe animosidad alguna para con Bustos ni para con el intendente de Pergamino, Javier Martínez, en quien se referencia la diputada oriunda de ese municipio; simplemente buscan que la conformación del bloque exprese la “identidad” de la corriente lanzada este año.
Bustos fue concejal de Pergamino y en 2021 resultó electa diputada por Juntos por el Cambio (JxC) en una boleta encabezada por Santiago Passaglia.
En tanto, en el Senado bonaerense aún está por definirse la composición del bloque de Hechos. Una incógnita es si la periodista nicoleña María Emilia Subiza, que tiene mandato hasta 2027, integrará la bancada. Subiza fue funcionaria del gabinete municipal de Manuel Passaglia y fue electa senadora por JxC en 2023.