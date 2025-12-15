Volver | La Tecla Legislativo 15 de diciembre de 2025 EN SOCIEDAD

Hechos busca mantener su esencia: Passaglia y Mateucci serán los diputados

Los dos nicoleños presentarán mañana su bancada en la Cámara baja, sin María Paula Bustos, que irá al bloque del PRO. En el Senado la composición está por definirse.

