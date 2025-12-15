15 de diciembre de 2025
REVÉS
En Azul, la oposición se juntó y le arrebató al peronismo un cargo clave
Por un acuerdo entre libertarios, radicales y el GEN, la presidencia del Concejo Deliberante quedó en manos de LLA, en lugar de corresponder al oficialismo, como es costumbre.
Es una ley no escrita, que casi siempre se respeta: la presidencia del Concejo Deliberante en cada municipio le corresponde al bloque oficialista, es decir, al partido al que pertenece el intendente o la intendenta. Pero en Azul la oposición unió sus fuerzas para que no fuera así, y ahora, en ese municipio gobernado por un alcalde camporista, el deliberativo quedó presidido por un edil libertario.
Se trata de Ignacio Furiasse, de La Libertad Avanza (LLA), quien resultó el concejal más votado para la presidencia del cuerpo, gracias a un acuerdo de su bancada con las de la Unión Cívica Radical (UCR) y Generación para un Encuentro Nacional (GEN).
También aportó lo suyo, al abstenerse, el bloque Somos Buenos Aires, ya que sus tres votos, sumados a los seis de Fuerza Patria, habrían podido equilibrar la cuenta frente a los nueve del conjunto LLA+UCR+GEN, y eso le habría permitido al peronismo retener la presidencia, ya que en caso de empate el actuar titular tiene doble voto.
Se trata de un nuevo revés para el intendente Nelson Sombra, referente de La Cámpora, luego de que Fuerza Patria perdiera la elección de septiembre en su distrito, a pesar del amplio triunfo general a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires.
Justamente en esa circunstancia se apoyaron los opositores para justificar que el oficialismo no retuviera la presidencia del Concejo. “No fue una sorpresa, porque a esto ya lo veníamos planificando. Entendíamos que La Libertad Avanza, de alguna manera y por el resultado de esas elecciones, tenía que tener una mayor representatividad dentro del Concejo. No hicimos nada ilegal, no hicimos trampa”, dijo Furiasse al diario local El Tiempo.
El acuerdo entre los bloques opositores para desplazar al oficialismo de la presidencia del HCD es similar al que se organizó en el Partido de la Costa, donde el peronismo tiene ocho concejales y la oposición suma diez. Pero en ese distrito la confabulación falló porque una concejal libertaria votó al candidato oficialista.
La edil, Elizabeth Villalba, fue inmediatamente expulsada de LLA. La UCR dijo que hubo un “acuerdo roto”. Efectivamente, libertarios y radicales habían convenido votar a un concejal violeta para encabezar el cuerpo.
https://latecla-repos-dw6.aplinews.com/archivos/noticias/fotografias/205962_3.jpg
Elizabeth Villalba
En ese caso, al votar Villalba en sentido contrario a sus compañeros, hubo un empate 9 a 9 y, por aplicación del doble voto, el peronismo logró mantenerse al frente del deliberativo.