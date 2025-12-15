Volver | La Tecla Municipios 15 de diciembre de 2025 REVÉS

En Azul, la oposición se juntó y le arrebató al peronismo un cargo clave

Por un acuerdo entre libertarios, radicales y el GEN, la presidencia del Concejo Deliberante quedó en manos de LLA, en lugar de corresponder al oficialismo, como es costumbre.

