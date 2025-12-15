Volver | La Tecla Nacionales 15 de diciembre de 2025 EMPALME

¡Flota!: la banda del dólar se actualizará por inflación

En lugar de variar un 1% mensual, el techo y el piso para el valor de la divisa se moverán de acuerdo al índice de precios, a partir del primer día de 2026.

Compartir