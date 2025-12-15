15 de diciembre de 2025
EMPALME
¡Flota!: la banda del dólar se actualizará por inflación
En lugar de variar un 1% mensual, el techo y el piso para el valor de la divisa se moverán de acuerdo al índice de precios, a partir del primer día de 2026.
A partir del primer día del año próximo, la banda de flotación del dólar estadounidense con respecto al peso ya no se actualizarán según un porcentaje fijo del 1%, sino según la inflación.
Así lo anunciaron fuentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que precisaron que el piso y el techo para el valor de la divisa norteamericana “evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual” que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Entonces, será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el que determine cuánto puede moverse el valor del dólar. El IPC de noviembre fue del 2,5%, por lo cual ese sería el indicador válido para ajustar la banda en enero.
De esta manera, sin decirlo directamente, el gobierno de Javier Milei reconoce el atraso cambiario de la moneda estadounidense y habilita saltos mayores en su valor oficial.
El Central también procurará acumular reservas a través de un programa de recompra de dólares, por una suma de entre 10.000 y 17.000 millones.