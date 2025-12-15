Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de diciembre de 2025 EN GOBERNACIÓN

Para diagramar el 2026, Kicillof almorzó con intendentes en la previa del acto de la Policía

En medio de la disputa interna dentro del peronismo, el gobernador recibió a alcaldes del Conurbano bonaerense para delinear el comienzo del próximo año de gestión

