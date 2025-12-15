15 de diciembre de 2025
EN GOBERNACIÓN
Para diagramar el 2026, Kicillof almorzó con intendentes en la previa del acto de la Policía
En medio de la disputa interna dentro del peronismo, el gobernador recibió a alcaldes del Conurbano bonaerense para delinear el comienzo del próximo año de gestión
Pese a que se acercan las fiestas de fin de año, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantiene su agenda de gestión y reuniones importantes. Previo al acto por el Día de la Policía, donde le tomó juramento a más de 2.000 nuevos efectivos policiales, por los pasillos de Gobernación transitaron un puñado de intendentes del Conurbano bonaerense.
Junto a integrantes del gabinete bonaerense, los jefes comunales mantuvieron un encuentro con el Gobernador con varios frentes abiertos de disputa interna en el peronismo. Si bien el encuentro fue para trazar líneas de cara al fin de año y la temporada de verano, en el horizonte aparecen varias disputas como la conducción del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, ya que finaliza el mandato de Máximo Kirchner.
En medio de las disputas en la Legislatura por los cargos que quedan por cubrirse, el kicillofismo también quiere cerrar el año y comenzar el 2026 de la mejor manera. Uno de los actos fuertes del gobernador será la presentación del Operativo Sol, que será en Mar Chiquita el próximo viernes 19 de diciembre.
Como es habitual durante su gestión, se espera que en el transcurso de la temporada de verano se mantenga el mismo esquema de conferencias de prensa en distintos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires, además de sostener las reuniones con los distintos sectores productivos bonaerenses.
Los dirigentes que participaron del almuerzo con el gobernador fueron los intendentes Mario Secco (Ensenada); Lucas Ghi (Morón); Julio Alak (La Plata); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Pablo Descalzo (Ituzaingó); Fernando Espinoza (La Matanza) y Andrés Watson (Florencio Varela). También dijeron presente el exdiputado bonaerense Carlos “Cuto” Moreno, el exdiputado nacional Julio Pereyra y el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
Ante esta situación, en la previa del acto del día de la Policía, el gobernador juntó nuevamente a los intendentes del Conurbano y sus ministros para trazar directivas de cara a fin de año. La reunión finalizó horas antes de la presentación de Axel Kicillof en la escuela de Policía Juan Vucetich.
En Berazategui, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el Subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad bonaerense, Eduardo Aparicio. Allí se le tomó juramento a más de 2.000 nuevos efectivos en el marco del Día de la Policía.
Luego del juramento, habló el ministro de Seguridad bonaerense, le agradeció a los efectivos policiales que tomaron juramento y sentenció: “Lamentablemente, parece que nuestras fronteras están más pintadas que nunca. Porque estos narcotraficantes entraron y salieron del país igual que la droga. Necesitamos que la droga que entra a 2.000 kilómetros deje de llegar a la provincia de Buenos Aires. Tenemos que enfrentar el narcotráfico con la misma decisión que la policía de la Provincia pudo desmantelar a una organización que cometió un horror con tres jóvenes”.
“El pueblo confía en ustedes. Si ustedes se entregan al pueblo con disciplina, con subordinación, con profesionalismo, el pueblo se lo va a devolver con agradecimiento”, cerró Alonso.
Luego llegó el turno de Axel Kicillof y sentenció: “El gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue invirtiendo, con gran orgullo, en su fuerza policial. Hemos comprado con recursos propios 1.500 patrulleros, hemos comprado 700 motos. Todas las fuerzas policiales fueron sujetas a una inversión sin precedentes. Porque este gobierno y este pueblo cree en su policía. Venimos reconstruyendo a la policía de la Provincia, había perdido su prestigio, había perdido su buen nombre. Contamos con ustedes para poder tener una policía más honesta, más eficaz, más profesional, pero sobre todas las cosas, más humana”.