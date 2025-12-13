13 de diciembre de 2025
INCERTIDUMBRE
Offshore en Mar del Plata: la exploración continúa a la sombra de los resultados iniciales
A pesar de la expectativa que generó el pozo Argerich, los proyectos de la petrolera Shell en los bloques CAN-107 y CAN-109 avanzan con cautela. Cada vez es más latente que una tendencia exploratoria desfavorable pueda desalentar futuras inversiones en la Cuenca Argentina Norte.
La actividad de exploración sísmica en la plataforma continental argentina, frente a las costas de Mar del Plata, se mantiene en curso, concentrando la atención de la industria petrolera y el debate ambiental. El foco se centra ahora en la campaña de Shell en los bloques CAN-107 y CAN-109, una operación que prosigue a pesar de la ausencia de resultados positivos inmediatos en el pozo exploratorio Argerich, perforado por Equinor en el bloque adyacente CAN-100.
El relanzamiento del interés por la actividad offshore en Argentina, impulsado por el Decreto 872 de 2018, convirtió a la Cuenca Argentina Norte (CAN) en una de las principales fronteras exploratorias del país. En este marco, Shell, en sociedad con Qatar Petroleum, culminó el pasado mes de abril una exhaustiva campaña sísmica 3D que abarcó más de 15.000 kilómetros cuadrados. Este relevamiento, crucial para identificar potenciales reservorios de hidrocarburos, demandó 120 días y representa el primer paso de una inversión multimillonaria.
Actualmente, los datos recopilados por Shell y Qatar Petroleum se encuentran en una fase intensiva de análisis e interpretación geológica. Este proceso, fundamental para mitigar riesgos y decidir la ubicación precisa de futuras perforaciones exploratorias, podría extenderse hasta el año 2026. Solo una vez finalizado este estudio las compañías tomarán la determinación de avanzar a la costosa fase de perforación, la cual definirá la existencia o no de reservas comerciales de petróleo o gas.
No obstante, el panorama de la exploración offshore se encuentra en un momento de redefinición. El entusiasmo inicial por los vastos presupuestos comprometidos para la exploración de "pozos de frontera" podría verse atenuado por el contexto general de los hallazgos. Si la tendencia exploratoria, en general, se mostrara poco fructífera en esta parte de la Cuenca Argentina Norte, existe la posibilidad de que gigantes energéticos como Shell replanteen su estrategia a largo plazo.
El análisis que se maneja en el sector es que, más allá de los compromisos de inversión ya aprobados para la perforación, un escenario de repetidos resultados exploratorios negativos o magros podría desalentar a las empresas. En un mercado global altamente competitivo, las decisiones de inversión se basan en la maximización de retornos y la eficiencia de capital. Si la CAN no demuestra tener un potencial comparable a otras cuencas offshore en el mundo, las empresas podrían optar por desviar su enfoque y sus recursos hacia proyectos de mayor certeza en otras geografías, o incluso hacia otras áreas dentro de su cartera global.
Por el momento, Shell mantiene su hoja de ruta, y la industria espera con expectativa los resultados del análisis sísmico. Sin embargo, la continuidad y la escala de la inversión futura en el offshore argentino dependerán potencialmente de que los datos preliminares logren disipar las dudas que podrían surgir de una tendencia exploratoria general que no cumpla con las altas expectativas iniciales. La decisión final, que podría marcar el futuro energético de la región, se encuentra latente en los informes geológicos que se están interpretando en estos meses.