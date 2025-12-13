Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de diciembre de 2025 INCERTIDUMBRE

Offshore en Mar del Plata: la exploración continúa a la sombra de los resultados iniciales

A pesar de la expectativa que generó el pozo Argerich, los proyectos de la petrolera Shell en los bloques CAN-107 y CAN-109 avanzan con cautela. Cada vez es más latente que una tendencia exploratoria desfavorable pueda desalentar futuras inversiones en la Cuenca Argentina Norte.

Compartir