Sábado, 13 diciembre 2025
13 de diciembre de 2025
TRISTE

Murió Héctor Alterio, leyenda del cine nacional

El reconocido actor falleció a los 96 años en Madrid, donde vivía.

El reconocido actor Héctor Alterio, una de las figuras más importantes del cine argentino, murió hoy en Madrid, España, a los 96 años.

Los motivos del deceso del actor, que hacía tiempo vivía en la capital española, no trascendieron.

Alterio seguía trabajando en la actuación; su último espectáculo teatral, de corte autobiográfico, se tituló Una pequeña historia y lo tuvo de gira por el país europeo hasta hace poco.

“Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”, expresó la familia del querido actor en un comunicado difundido en redes.

Alterio forma parte de la historia del cine argentino por hitos como La historia oficial, el filme de Luis Puenzo que se convirtió en la primera producción argentina en ganar un premio Oscar. También protagonizó otras películas exitosas como Caballos salvajes, La tregua y El hijo de la novia.

El año pasado, en una entrevista, dijo: “A los 95 años ya me entrego mansamente a la vida, como en un tango”.
 

