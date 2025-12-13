Apps
Sábado, 13 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
13 de diciembre de 2025
ENOJADOS

Los médicos de La Plata se rebelan contra el IOMA

La Agremiación Médica Platense dispuso el corte total de atención a través de la obra social estatal por tiempo indeterminado, por falta de pago de las prestaciones.

Los médicos de La Plata se rebelan contra el IOMA
Compartir

Un problema más para el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA): los médicos platenses iniciaron una medida de fuerza y a partir de hoy no atenderán a afiliados de la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires, en represalia por la falta de pago de prestaciones.

Así lo anunció la Agremiación Médica Platense (AMP), que nuclea a más de 5000 profesionales de la salud de la capital bonaerense.

Desde la AMP se quejan de que el IOMA no abonó prestaciones que debía pagar en octubre y mantiene impagos desde septiembre una serie de servicios agrupados en lo que se conoce como “Código 88”.

A partir del primer minuto de hoy, los médicos agrupados en la AMP no aceptarán recetas y órdenes del Instituto para sus prestaciones, por lo que los pacientes deberán abonarlas en forma particular.

La única excepción son las urgencias y atenciones en guardia, que siempre se mantienen en este tipo de protestas.

“Se comunica a los agremiados y a la comunidad en general que, al no haber cumplido el IOMA con su compromiso de pago a tiempo en el día de la fecha (prestaciones correspondientes al mes de octubre y códigos 88 correspondientes al mes de septiembre) motivo por el cual no se pudo liquidar y pagar a los profesionales, se procederá al corte de servicios a partir de las cero horas del día sábado 13 de diciembre hasta tanto se pueda proceder a la liquidación y pago a los mismos”, anunció la AMP ayer. Y no descartó “tomar nuevas medidas en caso de sostenerse esta situación”.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

RADIOGRAFÍA

Dos años de Milei: preocupa la pobreza, pero crece la esperanza

El estudio más reciente de Equipo Mide muestra que el Presidente recuperó imagen positiva aunque la pobreza es considerada el problema más importante del país y la gente cree que la inflación seguirá aumentando. Teléfono para el peronismo: no se percibe un liderazgo claro en la oposición.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Se pasó a los kukas”: otra ruptura libertaria en la provincia

Se acabó la polémica: un intendente aceptó hacerse cargo de un centro de salud

Los médicos de La Plata se rebelan contra el IOMA

El aumento de una tasa municipal divide al campo en Nueve de Julio

Funcionarios virtuales: ¿estamos listos?

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET