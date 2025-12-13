13 de diciembre de 2025
ENOJADOS
Los médicos de La Plata se rebelan contra el IOMA
La Agremiación Médica Platense dispuso el corte total de atención a través de la obra social estatal por tiempo indeterminado, por falta de pago de las prestaciones.
Un problema más para el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA): los médicos platenses iniciaron una medida de fuerza y a partir de hoy no atenderán a afiliados de la obra social de los estatales de la provincia de Buenos Aires, en represalia por la falta de pago de prestaciones.
Así lo anunció la Agremiación Médica Platense (AMP), que nuclea a más de 5000 profesionales de la salud de la capital bonaerense.
Desde la AMP se quejan de que el IOMA no abonó prestaciones que debía pagar en octubre y mantiene impagos desde septiembre una serie de servicios agrupados en lo que se conoce como “Código 88”.
A partir del primer minuto de hoy, los médicos agrupados en la AMP no aceptarán recetas y órdenes del Instituto para sus prestaciones, por lo que los pacientes deberán abonarlas en forma particular.
La única excepción son las urgencias y atenciones en guardia, que siempre se mantienen en este tipo de protestas.
“Se comunica a los agremiados y a la comunidad en general que, al no haber cumplido el IOMA con su compromiso de pago a tiempo en el día de la fecha (prestaciones correspondientes al mes de octubre y códigos 88 correspondientes al mes de septiembre) motivo por el cual no se pudo liquidar y pagar a los profesionales, se procederá al corte de servicios a partir de las cero horas del día sábado 13 de diciembre hasta tanto se pueda proceder a la liquidación y pago a los mismos”, anunció la AMP ayer. Y no descartó “tomar nuevas medidas en caso de sostenerse esta situación”.