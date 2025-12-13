Se acabó la polémica: un intendente aceptó hacerse cargo de un centro de salud
Lo que había empezado como una polémica ruidosa se resolvió sin bombos ni platillos con la aceptación por parte de Ramiro Egüen, alcalde de Veinticinco de Mayo, del traspaso de un CAPS que hizo la Provincia y que en su momento no quiso agarrar.
La polémica estalló en mayo de este año, cuando el intendente de Veinticinco de Mayo, el libertario ex GEN Ramiro Egüen, rechazó hacerse cargo de un centro de salud que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había construido en el distrito para aliviar la carga sobre el hospital municipal.
Se trata del centro de atención primaria de la salud (CAPS) Ramón Carrillo, ubicado en la avenida 18 y calle 31 del caso urbano veinticinqueño. La Provincia construyó ese centro de salud para descomprimir el trabajo del hospital Saturnino Unzué, pero en su momento el alcalde se negó a aceptar la transferencia.
Egüen señaló que no se había firmado ningún convenio para la realización de la obra en el terreno que ocupa (de propiedad municipal) y que no había sido convalidada por el Concejo Deliberante. Y no fue al acto de inauguración del CAPS, que encabezó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Irritado, el mandatario provincial lo acusó de actuar movido por “politiquería e ignorancia”. Y anunció que, dado que Egüen no quería hacerse cargo del CAPS, lo administraría la Provincia.
Pero ayer, en una reunión sin bombos ni platillos, el Gobernador y el intendente acordaron el traspaso del centro de salud a la órbita municipal, y con eso la cuestión quedó resuelta, a más de medio año de suscitada la controversia.
“Con Kicillof seguimos teniendo las mismas diferencias político-partidarias”, dijo el intendente en una entrevista, luego de formalizar el traspaso del CAPS, pero destacó que el acuerdo fue “un acto de madurez institucional”.
“La cuestión se judicializó y hubo gestores de buenos oficios que acercaron las partes. Quiero agradecer al Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, al ministro Carlos Bianco y al Gobernador por buscar una solución institucional y política”, manifestó el jefe comunal.