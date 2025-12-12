Australia prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años: entra en vigor la ley más estricta del planeta

Australia se convirtió en el primer país del mundo en aplicar una prohibición para el uso de redes sociales en menores de 16 años. La ley, conocida oficialmente como Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) fue aprobada por el Parlamento en noviembre de 2024 y empezó a regir desde el miércoles 10 de diciembre de 2025.



La ley establece una edad mínima de 16 años, por lo que ningún menor de edad puede crear una cuenta nueva ni mantener un perfil en ninguna red social, sin excepciones y ni siquiera con permiso de los padres. La responsabilidad recae exclusivamente en las plataformas.

En un plazo máximo de 12 meses, hasta diciembre de 2026, todas las plataformas deben implementar sistemas “eficaces” de verificación de edad.



El gobierno aún no definió el método exacto, pero se habla de documento de identidad digital, reconocimiento facial con estimación de edad, verificación biométrica o sistemas de terceros aprobados por el regulador oficial.



Si una plataforma no bloquea a los menores, puede recibir multas de hasta 32 millones de dólares estadounidenses por cada infracción grave o reiterada. Las redes incluidas son Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X (Twitter), YouTube, Reddit, Twitch, Discord, Threads, Kick y otras designadas. Quedan exceptuadas WhatsApp y Messenger, juegos online sin función social y servicios de salud mental autorizados.



Durante 2026 habrá pruebas técnicas obligatorias, y las empresas ya están negociando con el gobierno cómo implementar la verificación sin violar la privacidad.



Las reacciones son mixtas: a favor, psicólogos, pediatras y muchos padres celebran la medida para proteger la salud mental de los adolescentes, mientras que en contra, Meta, Google, Snap y TikTok la llaman “impracticable” y afirman que afectará la libertad de expresión. Organizaciones como Amnesty International y Digital Rights Watch advierten que puede empujar a los chicos a la “dark web”.



Australia puso el límite más alto del mundo y ahora todos miran qué pasa: si funciona, varios países, incluido algunos de Europa y Estados Unidos, ya anunciaron que estudian copiar el modelo.