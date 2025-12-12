12 de diciembre de 2025
MOVIMIENTOS EN EL TABLERO
Alak le roba un militante a La Cámpora y tensa la cuerda en el peronismo
La ruptura entre Julio Alak y La Cámpora altera el equilibrio interno del peronismo platense y reordena el mapa de poder en el justicialismo bonaerense. El pase de Pablo Elías al oficialismo municipal consolida al intendente y deja a la organización de Máximo Kirchner frente a su mayor crisis territorial en años.
La política platense volvió a sacudirse con fuerza luego de que Julio Alak lograra sumar a sus filas a Pablo Elías, histórico referente territorial de La Cámpora. La maniobra, concretada en las últimas horas, supuso la ruptura más profunda que haya enfrentado la agrupación de Máximo Kirchner en la capital bonaerense y dejó al intendente con el control total del armado territorial que hasta ahora respondía a la conducción camporista.
Elías había sido impuesto por La Cámpora en 2023 como primer candidato a concejal, una movida destinada a condicionar a Alak durante su mandato, dado que quien ocupa ese lugar es el sucesor natural del intendente en caso de licencia. Pero las tensiones acumuladas durante dos años terminaron por erosionar la relación. Mientras la conducción de la agrupación reclamaba disciplina interna, Alak le daba cada vez mayor margen de acción dentro del municipio, hasta que finalmente acordaron la creación de una nueva agrupación: FUP–Germán Abdala, que reportará directamente al jefe comunal.
La salida de Elías golpea de lleno en la estructura de poder que La Cámpora construyó en La Plata bajo la conducción de Martín Alaniz, administrador de recursos y nexo directo con Máximo Kirchner. El dispositivo político se completaba con el diputado provincial y presidente del PJ local, Ariel Archanco, y con una pata territorial que recaía justamente en Elías. La ministra Florencia Saintout opera por fuera de ese triángulo, pero la fractura deja a la organización sin su principal articulador barrial en el distrito.
El impacto es especialmente sensible porque la estructura territorial que Elías comandaba venía siendo la base más dinámica del peronismo platense. Tras la derrota municipal de Pablo Bruera en 2015, cerca del 80% de esa militancia fue absorbida por Elías con el apoyo material que le garantizaba Alaniz. Esa trama, compuesta por decenas de referentes intermedios con fuerte inserción en los barrios, decidió acompañar al ahora ex dirigente camporista en su pase al oficialismo municipal.
En paralelo, Alaniz asumió la semana pasada como secretario de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados, cargo que absorbió funciones sensibles de la secretaría Administrativa tras el impacto del Caso Chocolate. En este contexto, dentro de La Cámpora la bronca es palpable. Concejales recién asumidos y dirigentes de peso cuestionan que Alak haya llegado al poder con el apoyo de todo el peronismo y hoy promueva una ruptura interna. Algunos incluso señalan al ministro Andrés “Cuervo” Larroque como actor clave del reacomodamiento, capaz de sostener con recursos a la nueva estructura de Elías por fuera de la agrupación de Máximo.
Para Alak, en cambio, el acuerdo representa un triunfo político: gana volumen territorial, amplía su base propia y refuerza su margen de maniobra en el Concejo Deliberante. Con la creación de FUP–Germán Abdala, el intendente reconfigura el tablero local y obliga a La Cámpora a reorganizarse. Con la mirada puesta en 2026, el movimiento altera equilibrios internos y reescribe las reglas de un peronismo platense que vuelve a entrar en estado de ebullición.