Buenos Aires 12 de diciembre de 2025 MOVIMIENTOS EN EL TABLERO

Alak le roba un militante a La Cámpora y tensa la cuerda en el peronismo

La ruptura entre Julio Alak y La Cámpora altera el equilibrio interno del peronismo platense y reordena el mapa de poder en el justicialismo bonaerense. El pase de Pablo Elías al oficialismo municipal consolida al intendente y deja a la organización de Máximo Kirchner frente a su mayor crisis territorial en años.

