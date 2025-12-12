Allanamiento en una mansión de Pilar ligada a Chiqui Tapia: secuestran 54 automóviles de alta gama

En un operativo que ordenó el Juez Federal Daniel Rafecas, la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en una casa de Pilar que es atribuida a Chiqui Tapia, el Presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.



Vale mencionar que la propiedad tiene más de cien metros cuadrados y figura a nombre de una empresa llamada Real Central. Además se investiga si sus titulares son testaferros de los mencionados directivos.



El procedimiento integra la causa Sur finanzas donde se indaga sobre las irregularidades financieras en el fútbol argentino.



Ayer se investigaron varias oficinas, mansiones y departamentos en búsqueda de documentos y escrituras, hoy se secuestraron 54 vehículos de alta gama, ocho motos y dos kartings de competición que van a ser valuados próximamente. También se ordenó la filmación de todos los procedimientos.



La denuncia fue presentada por la Coalición Cívica que puso en jaque la capacidad económica de los titulares de Real Central. Se trata de Luciano Pantano, un dirigente deportivo, y de su madre jubilada, Ana Conte.



La situación pone bajo la lupa las finanzas de AFA y sus dirigentes. Hasta el momento, ninguno de los involucrados han emitido declaraciones.