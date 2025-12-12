Apps
12 diciembre 2025
12 de diciembre de 2025
¡OTRA VEZ!

Brote de gripe H3N2: vacunación y protección para los grupos de riesgo

La variante K de la influenza avanza en Europa, hay desborde sanitario y cierre de escuelas. Los expertos recuerdan la importancia de la inmunización

De forma reciente, Francia, Inglaterra, España e Italia han informado sobre el brote de gripe H3N2  variante K que azota sus territorios. Es más, los sistemas de salud han colapsado y algunas escuelas debieron interrumpir el ciclo lectivo antes de tiempo debido a la cantidad de casos. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la ola gripal se anexa a la circulación del SARS-CoV-2 que complica los diagnósticos y las internaciones. 

Los síntomas de la variante K incluyen fiebre alta, tos seca, vómitos, dolor de cabeza, cansancio extremo, dolor muscular y malestares digestivos. 

La vacunación anual es la herramienta de prevención más efectiva. Los destinatarios principales para inmunizarse son los mayores de 65 años, los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas, los trabajadores de la salud y las personas con enfermedades crónicas. 

Además, se recomienda asegurar los hábitos básicos como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios, el uso de barbijos, y el aislamiento ante síntomas. 
 

